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9 минут назад
«Роснефть» ушла из Венесуэлы
"Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и приступила к продаже активов, связанных с этой страной.
Отмечается, что в результате продажи компания получит пакет собственных акций в размере 9,6 процента.
При этом покупает активы в Венесуэле компания, которая полностью принадлежит российскому правительству.
В кабинете министров подтвердили РИА Новости, что приобрели активы у "Роснефти".
При этом покупает активы в Венесуэле компания, которая полностью принадлежит российскому правительству.
В кабинете министров подтвердили РИА Новости, что приобрели активы у "Роснефти".