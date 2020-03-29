В мире

9 минут назад

«Роснефть» ушла из Венесуэлы

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"Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и приступила к продаже активов, связанных с этой страной.

Отмечается, что в результате продажи компания получит пакет собственных акций в размере 9,6 процента.

При этом покупает активы в Венесуэле компания, которая полностью принадлежит российскому правительству.

В кабинете министров подтвердили РИА Новости, что приобрели активы у "Роснефти".
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