В Липецке за март побит уже 10ый температурный рекорд

Сегодня не устояло «достижение» 2007 года. Это десятый температурный рекорд, который устанавливает март в нынешнем году.

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Липецке воздух прогрелся до 16 градусов. До настоящего момента рекорд принадлежал 28 марта 2007 года – тогда в Липецке потеплело до +15,1 градусов. Синоптики напомнили, что нынешний рекорд – уже десятый с начала первого весеннего месяца.