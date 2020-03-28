Общество

сегодня, 18:37

В Липецке за март побит уже 10ый температурный рекорд

7 617
#температурный рекорд #погода
4
В Липецке за март побит уже 10ый температурный рекорд

Сегодня не устояло «достижение» 2007 года. Это десятый температурный рекорд, который устанавливает март в нынешнем году.

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Липецке воздух прогрелся до 16 градусов. До настоящего момента рекорд принадлежал 28 марта 2007 года – тогда в Липецке потеплело до +15,1 градусов. Синоптики напомнили, что нынешний рекорд – уже десятый с начала первого весеннего месяца.
7 617
#температурный рекорд #погода
4

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Обращение к всевышнему !

9 минут назад
Много мата , много пота, сопли градом с Хобота, мы тащили из болота боевого робота !, Путин, хватит измываться над народом, прилетит не отмоешься !.
ответить

Викусик

24 минуты назад
Самые горячие девочки здесь: bestee.site/vika
ответить

Викусик

27 минут назад
Самые горячие девочки здесь: bestee.site/vika
ответить

Точно

49 минут назад
Перри Мейсон, это коммуняки виноваты ! Перри Мейсон и путин - П. И. Д. О. Р. Ы , а коммуняки виноваты !.
ответить

Перри Мейсон

53 минуты назад
Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это))) Ура товарищи
ответить

А что удивляться !

сегодня, 19:11
Китай вышел на первое место по поставкам древесины в США !, Откуда в Китае столько хвойных деревьев?!, да это же Сибирь России, слава великому Путину !, Теперь ветер гуляет ,температуру меняет ,ура !.
ответить

фокс

сегодня, 19:08
В четверг, в кухне увидел сквозь окно сидящего на испарителе кондиционера ПУСТЕЛЬГУ! Маленький серый сокол был один, но на корпусе кондиционера была видна кровь и голубиные перья. около минуты смотрели друг на друга не двигаясь, потом сокол улетел . 24 МКР, есть ещё живность даже в городе, правда рядом- парк
ответить

Еще в рубрике

Юрий Букреев весь день мотался по кафе, магазинам и ТРЦ
#коронавирус #торговля
74
Юрий Букреев весь день мотался по кафе, магазинам и ТРЦ

сегодня, 17:35

Общество
Евгения Уваркина просит липчан притушить свет
#Акция #экология
77
Евгения Уваркина просит липчан притушить свет

сегодня, 16:45

Общество
Список открытых магазинов расширен: в него включены строймаркеты и магазины зоотоваров
#Сидимдома #коронавирус
40
Список открытых магазинов расширен: в него включены строймаркеты и магазины зоотоваров

сегодня, 16:26

Общество
Липчане пожаловались на шумную кальянную
#Кража #кальян #кафе
13
Липчане пожаловались на шумную кальянную

сегодня, 16:00

Общество
Липчане скупают тушенку, свечи и мыло
#спрос #сидимдома #коронавирус
46
Липчане скупают тушенку, свечи и мыло

сегодня, 15:12

Общество
Липецк получил деньги на переселение из ветхого и аварийного жилья
#ЖКХ
11
Липецк получил деньги на переселение из ветхого и аварийного жилья

сегодня, 15:02

Общество