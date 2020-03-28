Общество

23 минуты назад

Евгения Уваркина просит липчан притушить свет

10 416
#Акция #экология
Евгения Уваркина просит липчан притушить свет

Этим вечером на планете будет проходить ежегодная акция «Час Земли». Ее участником сможет стать любой желающий - достаточно только час отказаться от электричества.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в stories призвала подписчиков присоединится к акции «Час Земли». Глава городской администрации так привлекла внимание к важности разумного расходования электроэнергии. "Час Земли" - международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2020 году акция пройдет в субботу, 28 марта, в 14-ый раз. Липецк в 2018 и в 2019 годах признавался российской столицей акции. Конкурс на звание столицы «Часа Земли» проводится пятый год подряд. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, нужно отметить свое местоположение на карте и принять участие в опросе на сайте 60.wwf.ru. При выборе победителя учитывается число жителей, отметивших себя на карте в городе и численность населения.
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#Акция #экология

Комментарии (10)

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Липчанка

51 секунду назад
Полнейший бред!!!!
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Сталин-психиатр.

2 минуты назад
Свет просит притушить уваркину.
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Ух, какая фамилия у самозванки

2 минуты назад
Товаркина, Чичваркина, Заваркина, Кухаркина, Утыркина
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идиоты во власти

2 минуты назад
госспидя!уваркина,ты что совсем чеканулась????????? займись реальными делами или уйди, не позорься!!!ты не мэр ниразу,это не твое! уйди по хорошему
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Ну да

8 минут назад
А смысл? Экономика и так уже стоит. Заводы и магазины на карантине.
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П

10 минут назад
Китайцам больше достанется
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Перри Мейсон

13 минут назад
Как это у хипстеров называется, флэшмоб?)))
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Город

13 минут назад
Ей только в флешмобах участвовать
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Мыслительный процесс

15 минут назад
Сидим дома и ещё счёт тухануть, пуст день земли в обед будет, когда светло
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Ска как её много и везде и не по делу

15 минут назад
Идите на уй, дома сиди, свет выключи, что бл ещё???????
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