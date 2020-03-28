Евгения Уваркина просит липчан притушить свет

Этим вечером на планете будет проходить ежегодная акция «Час Земли». Ее участником сможет стать любой желающий - достаточно только час отказаться от электричества.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в stories призвала подписчиков присоединится к акции «Час Земли». Глава городской администрации так привлекла внимание к важности разумного расходования электроэнергии. "Час Земли" - международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2020 году акция пройдет в субботу, 28 марта, в 14-ый раз. Липецк в 2018 и в 2019 годах признавался российской столицей акции. Конкурс на звание столицы «Часа Земли» проводится пятый год подряд. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, нужно отметить свое местоположение на карте и принять участие в опросе на сайте 60.wwf.ru. При выборе победителя учитывается число жителей, отметивших себя на карте в городе и численность населения.