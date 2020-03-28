Коронавирус
59 минут назад
Под наблюдением липецких врачей находятся пять человек с подозрением на выделение коронавируса
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Оперативный штаб Липецкой области опубликовал сводку по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По данным штраба, на два часа дня, субботы, 28 марта, в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:
5 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» (напомним, что у троих из них диагноз подтвердился сегодня, до этого они с подозрением на выделение вируса находились под наблюдением в больнице);
5 человек с подозрением на выделение вируса. Проводятся дополнительные лабораторные исследования.
В обсерваторе Данкова находится 12 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1144 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
5 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» (напомним, что у троих из них диагноз подтвердился сегодня, до этого они с подозрением на выделение вируса находились под наблюдением в больнице);
5 человек с подозрением на выделение вируса. Проводятся дополнительные лабораторные исследования.
В обсерваторе Данкова находится 12 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1144 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
8 1176
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Дед Митяй
Гинеколог
Перри Мейсон
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