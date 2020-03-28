Коронавирус

59 минут назад

Под наблюдением липецких врачей находятся пять человек с подозрением на выделение коронавируса

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#коронавирус
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Под наблюдением липецких врачей находятся пять человек с подозрением на выделение коронавируса

Оперативный штаб Липецкой области опубликовал сводку по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным штраба, на два часа дня, субботы, 28 марта, в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся:

5 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» (напомним, что у троих из них диагноз подтвердился сегодня, до этого они с подозрением на выделение вируса находились под наблюдением в больнице);

5 человек с подозрением на выделение вируса. Проводятся дополнительные лабораторные исследования. 

В обсерваторе Данкова находится 12 человек.  Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. 

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1144 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
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#коронавирус
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Комментарии (8)

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гостья

9 минут назад
Антон, строительным магазинам разрешили работать
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Дед Митяй

16 минут назад
1144 прибыли из-за границы.И это за один месяц.А Вы все говорите,мол,живем хреново.
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Гинеколог

24 минуты назад
Выделения бывают у телочек при месячных
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Перри Мейсон

26 минут назад
Ваш, спасибо за заботу, но нам, "коммунякам", всякие вирусы, как слону дробина.. Это вы, хипстеры, от лёгкого насморка трясетесь))))
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Ваш

48 минут назад
Я надеюсь Перри Мейсон находится под наблюдением?
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Как гость

50 минут назад
... хотя на них и так похоже давно забили
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Как гость

51 минуту назад
У медиков коронавирус будет хорошим поводом, чтобы забить на всех остальных больных
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Антон

53 минуты назад
Проезжал мимо Новосела- закрыт на карантин по короновирусу. Благо, что Добрострой всех спасает и не закрывается( несмотря на запреты).
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