34 минуты назад
Липецк получил деньги на переселение из ветхого и аварийного жилья
На внеочередной 60-й сессии Липецкого горсовета парламентарии рассмотрели очередной пакет поправок в Бюджет Липецка на этот год. Депутаты в двух чтениях утвердили поправки в главный финансовый документ Липецка. Параметры бюджета на 2020 год по доходам составил 13,8 млрд., по расходам – 13,7 млрд., с дефицитом в сумме 701 млн.
Средства направили в том числе, на:
- отлов и содержание безнадзорных животных (13 млн)
- переселение из ветхого и аварийного жилья (52,2 млн)
- строительство моста в пос. Новая Жизнь (261,1 млн)
- реализацию федерального проекта «Цифровая культура» и «Культурная среда» (11 млн)
- строительство и реконструкцию муниципальных объектов (117 млн)
- контейнерные площадки (4,8 млн)
- оплату штрафов и судебных решений (1,8 млн)
- создание и содержание МКУ «Межведомственный центр учета» (2,2 млн)
Кроме того, без увеличения расходной части бюджета депутаты в три раза увеличили размер гранта на благоустройство дворовых территорий с одновременным сокращением количества грантов, сообщает пресс-служба горсовета Липецка.
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