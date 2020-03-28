Общество

34 минуты назад

Липецк получил деньги на переселение из ветхого и аварийного жилья

4 297
#ЖКХ
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Липецк получил деньги на переселение из ветхого и аварийного жилья

На внеочередной 60-й сессии Липецкого горсовета парламентарии рассмотрели очередной пакет поправок в Бюджет Липецка на этот год. Депутаты в двух чтениях утвердили поправки в главный финансовый документ Липецка. Параметры бюджета на 2020 год по доходам составил 13,8 млрд., по расходам – 13,7 млрд., с дефицитом в сумме 701 млн.

Как доложила главный финансист мэрии Татьяна Григорова, по доходам бюджет Липецка увеличился на 73,9 млн рублей, по расходам на 140,3 млн. Казна выросла за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений.
Средства направили в том числе, на:
- отлов и содержание безнадзорных животных (13 млн)
- переселение из ветхого и аварийного жилья (52,2 млн)
- строительство моста в пос. Новая Жизнь (261,1 млн)
- реализацию федерального проекта «Цифровая культура» и «Культурная среда» (11 млн)
- строительство и реконструкцию муниципальных объектов (117 млн)
- контейнерные площадки (4,8 млн)
- оплату штрафов и судебных решений (1,8 млн)
- создание и содержание МКУ «Межведомственный центр учета» (2,2 млн)

Кроме того, без увеличения расходной части бюджета депутаты в три раза увеличили размер гранта на благоустройство дворовых территорий с одновременным сокращением количества грантов, сообщает пресс-служба горсовета Липецка.
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#ЖКХ
1

Комментарии (4)

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Средний класс

12 минут назад
Пудель и Кофеваркина потирают лапки. Их бухгалтерия работает четко: 5% в один карман, 3% в другой карман. Как в песенке - "Ты цыган и я цыган, оба мы цыгане. Ты в карман, а я в другой - оба мы с деньгами".
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indezit

18 минут назад
Вай, какая подачка! А сколько металлургических денег улетело из области?
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777

19 минут назад
отлов и содержание бездомных животных - 13 миллионов .... ДА ... деньги некуда девать, а люди живут в развалюхах, в ветхом жилье. Можно выдать 8 квартир.... Так то
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Жители

28 минут назад
Вот сейчас начинаться распил и убийства за бабло
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