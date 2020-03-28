Липецк получил деньги на переселение из ветхого и аварийного жилья

На внеочередной 60-й сессии Липецкого горсовета парламентарии рассмотрели очередной пакет поправок в Бюджет Липецка на этот год. Депутаты в двух чтениях утвердили поправки в главный финансовый документ Липецка. Параметры бюджета на 2020 год по доходам составил 13,8 млрд., по расходам – 13,7 млрд., с дефицитом в сумме 701 млн.

Как доложила главный финансист мэрии Татьяна Григорова, по доходам бюджет Липецка увеличился на 73,9 млн рублей, по расходам на 140,3 млн. Казна выросла за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений.

Средства направили в том числе, на:

- отлов и содержание безнадзорных животных (13 млн)

- переселение из ветхого и аварийного жилья (52,2 млн)

- строительство моста в пос. Новая Жизнь (261,1 млн)

- реализацию федерального проекта «Цифровая культура» и «Культурная среда» (11 млн)

- строительство и реконструкцию муниципальных объектов (117 млн)

- контейнерные площадки (4,8 млн)

- оплату штрафов и судебных решений (1,8 млн)

- создание и содержание МКУ «Межведомственный центр учета» (2,2 млн)



Кроме того, без увеличения расходной части бюджета депутаты в три раза увеличили размер гранта на благоустройство дворовых территорий с одновременным сокращением количества грантов, сообщает пресс-служба горсовета Липецка.