Погода в Липецке

9 минут назад

В Липецкой области сухо и до +18

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В Липецкой области сухо и до +18

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона, из-за которого погода в регионе будет очень теплой и без осадков. Среднесуточные температуры составят 9 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем будет от 13 до 18 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от 15 до 17 градусов тепла.

29 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 20 градусов мороза.
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Тин-пу

5 минут назад
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