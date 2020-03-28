В Липецке пропали два человека

В районе ЛТЗ исчез мужчина, в «Елецком» - подросток.

Как сообщает «Поиск пропавших детей – Липецк», вчера в городе исчезли двое людей. 68-летний Виталий Тимохин ушёл из дома в районе улицы 6 - ой Гвардейской Дивизии, а 17-летний Максим Кулинич – из дома на улице Хренникова.Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавших, просят сообщить сведения в полицию или волонтерам.