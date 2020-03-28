Происшествия

19 минут назад

В Липецке пропали два человека

1 450
#пропавшие без вести
В Липецке пропали два человека

В районе ЛТЗ исчез мужчина, в «Елецком» - подросток.

Как сообщает «Поиск пропавших детей – Липецк», вчера в городе исчезли двое людей. 68-летний Виталий Тимохин ушёл из дома в районе улицы 6 - ой Гвардейской Дивизии, а 17-летний Максим Кулинич – из дома на улице Хренникова.

geqwDNs_Nbk.jpg

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавших, просят сообщить сведения в полицию или волонтерам.
1 450
#пропавшие без вести

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Деревянный макинтош

9 минут назад
Сандали чёрные он наверное и отбросил !
ответить

Еще в рубрике

В центре Липецка пациент пытался выпрыгнуть из машины «скорой»
#хулиганство
15
В центре Липецка пациент пытался выпрыгнуть из машины «скорой»

сегодня, 13:05

Происшествия
На воронежской трассе сгорела «ГАЗель»
#пожар
1
На воронежской трассе сгорела «ГАЗель»

сегодня, 12:57

Происшествия
Мотоциклист вылетел на клумбу
#авария #ДТП
9
Мотоциклист вылетел на клумбу

сегодня, 12:39

Происшествия
В Липецке загорелся частный дом
#пожар
5
В Липецке загорелся частный дом

сегодня, 11:03

Происшествия
Полицейские догнали очередного ночного гонщика
#ДПС #погоня
46
Полицейские догнали очередного ночного гонщика

вчера, 15:43

Происшествия
Во время тушения пожара на помощь усманским огнеборцам пришла дружина из колонии №7
6
Во время тушения пожара на помощь усманским огнеборцам пришла дружина из колонии №7

вчера, 13:26

Происшествия