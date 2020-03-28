Происшествия
сегодня, 12:39
Мотоциклист вылетел на клумбу
Байк несколько раз перевернулся.
Загрузка плеера
В ночь на 27 марта на кольце улиц Стаханова и Катукова в Липецке произошло ДТП. Там около 02:25 на клумбу вылетел мотоциклист. Байк пропахал газон и несколько раз перевернулся. На помощь к мотоциклисту бросились свидетели ДТП. На место аварии вызывали медиков. Официальных данных о состоянии здоровья мотоциклиста нет.
СССР
вв
КТО Ж
Одуванчик
Вован настоящий
Нонка
денисок
Пропахал газон
Эка его