Происшествия

сегодня, 12:39

Мотоциклист вылетел на клумбу

9 748
#авария #ДТП
Мотоциклист вылетел на клумбу

Байк несколько раз перевернулся.

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В ночь на 27 марта на кольце улиц Стаханова и Катукова в Липецке произошло ДТП. Там около 02:25 на клумбу вылетел мотоциклист. Байк пропахал газон и несколько раз перевернулся. На помощь к мотоциклисту бросились свидетели ДТП. На место аварии вызывали медиков. Официальных данных о состоянии здоровья мотоциклиста нет.
9 748
#авария #ДТП

Комментарии (9)

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СССР

29 минут назад
Если не данных значит отвезли и приковали ,было темно -шутка юмора.!!!
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вв

33 минуты назад
каждый день клумбы мешают ...проехать негде
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КТО Ж

55 минут назад
Ему доверил трандулет?
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Одуванчик

сегодня, 12:59
денисок, сам ты пир
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Вован настоящий

сегодня, 12:59
Он что в первый раз на этой дороге? Или глаза настолько залил, что вообще ничего не соображал?
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Нонка

сегодня, 12:56
Убился
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денисок

сегодня, 12:45
Довыё....ся хрустец.
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Пропахал газон

сегодня, 12:44
Хотел взрыхлить почву под травку и цветы?Есть другие способы,просто,надо обьяснить ему,вот и все.
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Эка его

сегодня, 12:42
Коронавирус уделал
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