Мотоциклист вылетел на клумбу

Байк несколько раз перевернулся.

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В ночь на 27 марта на кольце улиц Стаханова и Катукова в Липецке произошло ДТП. Там около 02:25 на клумбу вылетел мотоциклист. Байк пропахал газон и несколько раз перевернулся. На помощь к мотоциклисту бросились свидетели ДТП. На место аварии вызывали медиков. Официальных данных о состоянии здоровья мотоциклиста нет.