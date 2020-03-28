Общество

56 минут назад

«Все у нас у всех будет хорошо!»

1285
#сидимдома #карантин
1

Чем липчане занимались перед длинными вынужденными выходными - обзор Instagram.

Сегодня до 5 апреля в Липецкой области закрылись бары, кафе, фитнес-центры, салоны красоты и многие другие организации, несвязанные с реализацией товар первой необходимости. Это дополнительные меры по купированию распространения коронавируса в регионе. Липчан на эти девять дней просят остаться дома. Накануне выхода на вынужденные каникулы липчане переделали все дела, к которым у них не будет в ближайшее время доступа: встретились с друзьями, сходили на тренировки, побывали в кафе и даже получили дипломы.










Посмотреть эту публикацию в Instagram

Паника. Начинать или пока ещё рано?) ⠀ Невозможно уже не затрагивать тему вируса в разговоре с кем угодно. Бабуля две недели сидит дома - сама боится, и мы не очень «за» её походы по магазинам. Родителей же мотает по магазинам через день, на работу. В сад не смогли сделать мед карту до конца - проф осмотры отменили как раз в тот день, когда у нас начинались талоны к врачам.... поругалась там с дамой на ресепшене. Она и права, что нечего шляться, но то, как у нас распустили себя люди, стали откровенным хамлом, - это что-то невероятное, как будто от них, сидящих на входе, что-то реально зависит) с Жуком по большей части сидим дома. На улице погода была ветреная последнюю неделю, сейчас потеплело, но обстоятельства нагнетают ⠀ Не знаю, как объяснить своё состояние. Внутренняя паника из-за боязни за близких. Когда я успела стать такой паникёршей?) очень надеюсь, что нашу страну это всё обойдёт стороной, отделаемся лёгким испугом. Но глядя как часть страны перебралась в Сочи, чтобы гулять и отдыхать, очень уж сильно напоминает сценарий других стран. Короче, я ворчливая бабуля) #spring #march #coffeeway #mama #instamama #мама #ямама #инстамама #мамавдекрете #декрет #декретныебудни

Публикация от irisha (@irishabelskih)





















1285
#сидимдома #карантин
1

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

#Липецкий горсовет
Орел, собаки, гоблины… В Липецком горсовете весьма эмоционально говорили о смене спикера

2 минуты назад

Общество
Фракция «ЕР» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева
#Липецкий горсовет
16
Фракция «ЕР» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева

сегодня, 11:33

Общество
Ельчанка снова села за руль пьяной
#нарушение ПДД #пьяная езда
8
Ельчанка снова села за руль пьяной

сегодня, 11:00

Общество
Сидим дома: 40 ссылок на бесплатные кино, спектакли, книги, лекции и онлайн-экскурсии по музеям
#сидимдома #коронавирус
7
Сидим дома: 40 ссылок на бесплатные кино, спектакли, книги, лекции и онлайн-экскурсии по музеям

сегодня, 10:35

Общество
«Их гнали по улице в четыре шеренги»
#75-летие Победы #пленные
3
«Их гнали по улице в четыре шеренги»

сегодня, 10:28

Общество
Александр Бабанов стал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области
14
Александр Бабанов стал Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области

сегодня, 10:26

Общество