«Все у нас у всех будет хорошо!»

Чем липчане занимались перед длинными вынужденными выходными - обзор Instagram.

Сегодня до 5 апреля в Липецкой области закрылись бары, кафе, фитнес-центры, салоны красоты и многие другие организации, несвязанные с реализацией товар первой необходимости. Это дополнительные меры по купированию распространения коронавируса в регионе. Липчан на эти девять дней просят остаться дома. Накануне выхода на вынужденные каникулы липчане переделали все дела, к которым у них не будет в ближайшее время доступа: встретились с друзьями, сходили на тренировки, побывали в кафе и даже получили дипломы.