56 минут назад
«Все у нас у всех будет хорошо!»
Чем липчане занимались перед длинными вынужденными выходными - обзор Instagram.
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Паника. Начинать или пока ещё рано?) ⠀ Невозможно уже не затрагивать тему вируса в разговоре с кем угодно. Бабуля две недели сидит дома - сама боится, и мы не очень «за» её походы по магазинам. Родителей же мотает по магазинам через день, на работу. В сад не смогли сделать мед карту до конца - проф осмотры отменили как раз в тот день, когда у нас начинались талоны к врачам.... поругалась там с дамой на ресепшене. Она и права, что нечего шляться, но то, как у нас распустили себя люди, стали откровенным хамлом, - это что-то невероятное, как будто от них, сидящих на входе, что-то реально зависит) с Жуком по большей части сидим дома. На улице погода была ветреная последнюю неделю, сейчас потеплело, но обстоятельства нагнетают ⠀ Не знаю, как объяснить своё состояние. Внутренняя паника из-за боязни за близких. Когда я успела стать такой паникёршей?) очень надеюсь, что нашу страну это всё обойдёт стороной, отделаемся лёгким испугом. Но глядя как часть страны перебралась в Сочи, чтобы гулять и отдыхать, очень уж сильно напоминает сценарий других стран. Короче, я ворчливая бабуля) #spring #march #coffeeway #mama #instamama #мама #ямама #инстамама #мамавдекрете #декрет #декретныебудни
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Это был лучший обед Спасибо @mariakosheleva за гостеприимство и за идею @roni_koshka, @tatyana210984 была рада познакомься наконец-то лично и, конечно, мой любимый фотограф @elrom2008 была с нами Готовили вчера тортик рецепт в предыдущем посте выложила Скорее бы закончился карантин и можно было б чаще так собираться, а вы устраиваете женские посиделки?
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