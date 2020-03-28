Происшествия

сегодня, 11:03

В Липецке загорелся частный дом

4 1189
#пожар
В Липецке загорелся частный дом

Сегодня около 10:30 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Шевченко.

Сегодня утром с улицы Шевченко в Липецке поступил сигнал о возгорании частного одноэтажного дома. На место прибыли пожарные. К этому моменту часть дома была уже охвачена огнем с угрозой его  перехода на соседние строения. В охваченном огнем дома были дети.

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- К тушению пожала были привлечены силы четырех отделений, - сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области. - Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
4 1189
#пожар

Комментарии (4)

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ахаха

24 минуты назад
К тушению ПОЖАРа а не пожала
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Сотрите мой коммент,

сегодня, 11:28
Хаха ахаха хахахаха,)))), вы же подтерли слово "Ниженка"
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Хаха ахаха хахахаха,))))

сегодня, 11:10
Спасибо,просветили))).Ниженка в другом месте, а это ,район "Старта")))
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Это коронавирус

сегодня, 11:07
Во всем виноват,он поджигатель!!!
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