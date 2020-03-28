В Липецке загорелся частный дом

Сегодня около 10:30 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Шевченко.

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Сегодня утром с улицы Шевченко в Липецке поступил сигнал о возгорании частного одноэтажного дома. На место прибыли пожарные. К этому моменту часть дома была уже охвачена огнем с угрозой его перехода на соседние строения. В охваченном огнем дома были дети.- К тушению пожала были привлечены силы четырех отделений, - сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области. - Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.