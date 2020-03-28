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сегодня, 11:00

Ельчанка снова села за руль пьяной

8 647
#нарушение ПДД #пьяная езда
Ельчанка снова села за руль пьяной

Женщина осуждена за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

За неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Елецкий городской суд признал безработную 38-летнюю ельчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

- В ходе предварительного расследования сотрудники полиции выяснили, что подсудимая ранее уже подвергалась административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что 22 мая 2018 года ей было назначено наказание в виде штрафа 30 000 рублей с лишением права управления. Однако, в ночное время 31 декабря 2019 года сотрудники ОГИБДД, остановившие автомобиль подозреваемой для проверки документов, снова выявили у нее признаки алкогольного опьянения – запах алкоголя, нарушение речи, - сообщает елецкий штаб ОМВД.

Подсудимой было назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.
8 647
#нарушение ПДД #пьяная езда

Комментарии (8)

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Корону

10 минут назад
Animal planet, не,он из соседнего,через дорогу)
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Animal planet

11 минут назад
Сенсей, он из того же колхоза, что и ты)
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весёлый

29 минут назад
Коронавирус переходит в литровирус,главное чтобы не перешёл в белковирус
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Денис

52 минуты назад
А где УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ и 300 ТЫЩ ШТРАФА!!!!!????? НУ ждите. Скоро в ТРЕТИЙ раз сядет и ТРОИХ убьет
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цирк

сегодня, 11:27
примерно таких БАБ отыскивали для работы в избирательных комиссиях для ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ и эта пьянь набралась наглости и нахальства именно там-149 процентов
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Корону

сегодня, 11:23
Сенсей, извини,как то не подумал об этом.Благодарю за критику.
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Сенсей

сегодня, 11:18
Корону, чел, ты реально считаешь это искрометным юмором?) Это же зашкварище... Как тебе самому не стремно потуги отсталого создавать? Из какого колхоза выпал?)
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Корону

сегодня, 11:13
Ей в анус!
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