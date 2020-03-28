Ельчанка снова села за руль пьяной

Женщина осуждена за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

За неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Елецкий городской суд признал безработную 38-летнюю ельчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".



- В ходе предварительного расследования сотрудники полиции выяснили, что подсудимая ранее уже подвергалась административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что 22 мая 2018 года ей было назначено наказание в виде штрафа 30 000 рублей с лишением права управления. Однако, в ночное время 31 декабря 2019 года сотрудники ОГИБДД, остановившие автомобиль подозреваемой для проверки документов, снова выявили у нее признаки алкогольного опьянения – запах алкоголя, нарушение речи, - сообщает елецкий штаб ОМВД.



Подсудимой было назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.