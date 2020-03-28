Хитрый план: эксперт объяснил как России поставила под удар экономику США

Выход России из сделки ОПЕК+ поставил под удар всю экономику США, которые сегодня вынуждены упрашивать Саудовскую Аравию выйти из нефтяной схватки с РФ. Об этом рассказал эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков.





Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Саудовская Аравия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти в связи с падением цен на этот ресурс до минимального уровня за последние двадцать лет. Вашингтон хочет вернуть стоимость топлива до уровня, который наблюдался до провала встречи по сокращению добычи странами ОПЕК+ в Вене.



Как отметил в беседе с корреспондентом



«Каким-то образом поднять цену нефти вверх – это одна из главных задач для США сегодня. Именно поэтому они саудитов и уверяют, что не нужно выполнять все данные ранее обещания. Напомню, Эр-Рияд планирует с 1 апреля повысить объемы добычи на три барреля в сутки, предоставляя при этом скидку в размере 8 долларов с каждого барреля. Вашингтон этого не хочет, а хочет, чтобы все вернулись в ОПЕК+ и договорились о сокращении объемов добычи. Ведь если этого не сделают искусственно, то это произойдет естественным образом – с рынка уйдут наиболее слабые компании с высокой себестоимостью. А это сланцевые компании в США и битумные пески в Канаде. Они уйдут с рынков очень и очень быстро, буквально за пару недель. И этот процесс запущен – мы уже видим новости о росте безработицы в сланцевом сегменте», – объясняет эксперт.



По его словам, Дональд Трамп, будучи бизнесменом до мозга костей, вел дела исключительно в тех сегментах, которые являются потребителями, а не производителями энергии. По этой причине он с энтузиазмом воспринял падение цен на нефть, за чем последовало снижение стоимости бензина, что не может не радовать потребителей. Но сейчас американцы поняли, что дешевая нефть – это далеко не благо.



«Объявленные Саудовской Аравией планы действительно очень сильно навредят производителям из США. Низкие цены на нефть несут в себе множество проблем для американских производителей сланцевой нефти. Ее себестоимость довольно высокая. Не так давно был период падения цены до 50 долларов за баррель, добыча сланца перестала расти. То есть это именно тот самый рубеж, который нельзя переходить. Сейчас же, когда цена колеблется от 25 до 30 долларов за баррель, ни один проект по добыче сланцевой нефти в Соединенных Штатах не рентабелен. Компании в убытках, и рано или поздно им придется сворачивать объемы производства», – считает Игорь Юшков.



При этом банкротство сланцевых компаний ознаменует для США настоящий кризис всей экономической системы, несмотря на высокую степень ее диверсифицированности, поскольку именно от стоимости нефти зависит весь американский энергетический сектор.



«Сланцевая нефть очень важна для США на государственном уровне. Во-первых, это сотни тысяч рабочих мест – зачастую на сланцевых проектах задействовано даже больше людей, чем на традиционных месторождениях. Во-вторых, продажа сланцевой нефти помогала компаниям компенсировать убытки от продажи сланцевого газа, цены на который на рынке ниже себестоимости добычи. Именно из-за этого и произошла революция сланцевой нефти. Поэтому если ее не будут добывать, газ на рынке США подорожает, подскочит в цене электроэнергия, и уйдет то самое конкурентное преимущество, благодаря которому Трамп и возвращал весь бизнес в страну», – объясняет аналитик.



Ранее аналитики уже констатировали, что первой «жертвой» падения цен на нефть станут американские компании, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти. При этом в российский бюджет заложены средние цены на нефть в размере 42 долларов за баррель, что позволит России компенсировать все потери. Однако американская нефтяная отрасль не имеет таких подушек безопасности и обречена на кризис. И это позволяет говорить о том, что наша страна изначально заняла правильную позицию в этой нефтяной войне и сейчас одерживает закономерную победу.



Только за первую неделю после выхода РФ из сделки ОПЕК+ обрушились акции таких крупных нефтяных компаний, как Chevron и ExxonMobil – их ценные бумаги упали на 12 %. А акции Pioneer Natural Resources и Occidental Petroleum и вовсе потеряли по 37 % и 52 % от цены соответственно. Потери понесли и финансовые компании и банки – примерно на 20 % упали ценные бумаги таких крупных игроков, как Bancshares Texas Capital, Comerica и Cullen/Frost Bankers. Как отмечал аналитик компании Rabobank Райан Фицморис, сланцевый сектор США продемонстрировал всем свою уязвимость, и поэтому вполне логично, что Россия избрала своей мишенью именно его представителей.



По словам Игоря Юшкова, сейчас сложно говорить о том, кто именно окажется главным победителем в этой ценовой схватке. Однако тот факт, что именно действия России и стали первым грандиозным ударом по США, сомнению не подлежит. И сейчас Вашингтону остается лишь выбрасывать белый флаг, умоляя Эр-Рияд закончить эту войну.



«Конечно, все пострадали от этой ситуации, и сравнивать убытки Москвы, Вашингтона и Эр-Рияда – это всегда немножко лукавить. Но можно представить, что было бы при сохранении соглашения ОПЕК+. Цены бы все равно упали, но не так низко. Сланцы бы все равно постепенно уходили с рынка, объемы добычи бы снижались. Но сейчас Игорь Иванович Сечин прогнозирует, что к концу года стоимость нефти поднимется до отметки в 60 долларов за баррель, то есть к изначальной отметке», – объясняет Игорь Юшков.



Автор: Константин Липавский

Выход России из сделки ОПЕК+ поставил под удар всю экономику США, которые сегодня вынуждены упрашивать Саудовскую Аравию выйти из нефтяной схватки с РФ. Об этом рассказал эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков.Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Саудовская Аравия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти в связи с падением цен на этот ресурс до минимального уровня за последние двадцать лет. Вашингтон хочет вернуть стоимость топлива до уровня, который наблюдался до провала встречи по сокращению добычи странами ОПЕК+ в Вене.Как отметил в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сегодня Вашингтон действительно крайне заинтересован в том, чтобы остановить перепроизводство нефти во всем мире. Ведь в противном случае до 70 % американских нефтедобывающих компаний просто обанкротятся.«Каким-то образом поднять цену нефти вверх – это одна из главных задач для США сегодня. Именно поэтому они саудитов и уверяют, что не нужно выполнять все данные ранее обещания. Напомню, Эр-Рияд планирует с 1 апреля повысить объемы добычи на три барреля в сутки, предоставляя при этом скидку в размере 8 долларов с каждого барреля. Вашингтон этого не хочет, а хочет, чтобы все вернулись в ОПЕК+ и договорились о сокращении объемов добычи. Ведь если этого не сделают искусственно, то это произойдет естественным образом – с рынка уйдут наиболее слабые компании с высокой себестоимостью. А это сланцевые компании в США и битумные пески в Канаде. Они уйдут с рынков очень и очень быстро, буквально за пару недель. И этот процесс запущен – мы уже видим новости о росте безработицы в сланцевом сегменте», – объясняет эксперт.По его словам, Дональд Трамп, будучи бизнесменом до мозга костей, вел дела исключительно в тех сегментах, которые являются потребителями, а не производителями энергии. По этой причине он с энтузиазмом воспринял падение цен на нефть, за чем последовало снижение стоимости бензина, что не может не радовать потребителей. Но сейчас американцы поняли, что дешевая нефть – это далеко не благо.«Объявленные Саудовской Аравией планы действительно очень сильно навредят производителям из США. Низкие цены на нефть несут в себе множество проблем для американских производителей сланцевой нефти. Ее себестоимость довольно высокая. Не так давно был период падения цены до 50 долларов за баррель, добыча сланца перестала расти. То есть это именно тот самый рубеж, который нельзя переходить. Сейчас же, когда цена колеблется от 25 до 30 долларов за баррель, ни один проект по добыче сланцевой нефти в Соединенных Штатах не рентабелен. Компании в убытках, и рано или поздно им придется сворачивать объемы производства», – считает Игорь Юшков.При этом банкротство сланцевых компаний ознаменует для США настоящий кризис всей экономической системы, несмотря на высокую степень ее диверсифицированности, поскольку именно от стоимости нефти зависит весь американский энергетический сектор.«Сланцевая нефть очень важна для США на государственном уровне. Во-первых, это сотни тысяч рабочих мест – зачастую на сланцевых проектах задействовано даже больше людей, чем на традиционных месторождениях. Во-вторых, продажа сланцевой нефти помогала компаниям компенсировать убытки от продажи сланцевого газа, цены на который на рынке ниже себестоимости добычи. Именно из-за этого и произошла революция сланцевой нефти. Поэтому если ее не будут добывать, газ на рынке США подорожает, подскочит в цене электроэнергия, и уйдет то самое конкурентное преимущество, благодаря которому Трамп и возвращал весь бизнес в страну», – объясняет аналитик.Ранее аналитики уже констатировали, что первой «жертвой» падения цен на нефть станут американские компании, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти. При этом в российский бюджет заложены средние цены на нефть в размере 42 долларов за баррель, что позволит России компенсировать все потери. Однако американская нефтяная отрасль не имеет таких подушек безопасности и обречена на кризис. И это позволяет говорить о том, что наша страна изначально заняла правильную позицию в этой нефтяной войне и сейчас одерживает закономерную победу.Только за первую неделю после выхода РФ из сделки ОПЕК+ обрушились акции таких крупных нефтяных компаний, как Chevron и ExxonMobil – их ценные бумаги упали на 12 %. А акции Pioneer Natural Resources и Occidental Petroleum и вовсе потеряли по 37 % и 52 % от цены соответственно. Потери понесли и финансовые компании и банки – примерно на 20 % упали ценные бумаги таких крупных игроков, как Bancshares Texas Capital, Comerica и Cullen/Frost Bankers. Как отмечал аналитик компании Rabobank Райан Фицморис, сланцевый сектор США продемонстрировал всем свою уязвимость, и поэтому вполне логично, что Россия избрала своей мишенью именно его представителей.По словам Игоря Юшкова, сейчас сложно говорить о том, кто именно окажется главным победителем в этой ценовой схватке. Однако тот факт, что именно действия России и стали первым грандиозным ударом по США, сомнению не подлежит. И сейчас Вашингтону остается лишь выбрасывать белый флаг, умоляя Эр-Рияд закончить эту войну.«Конечно, все пострадали от этой ситуации, и сравнивать убытки Москвы, Вашингтона и Эр-Рияда – это всегда немножко лукавить. Но можно представить, что было бы при сохранении соглашения ОПЕК+. Цены бы все равно упали, но не так низко. Сланцы бы все равно постепенно уходили с рынка, объемы добычи бы снижались. Но сейчас Игорь Иванович Сечин прогнозирует, что к концу года стоимость нефти поднимется до отметки в 60 долларов за баррель, то есть к изначальной отметке», – объясняет Игорь Юшков.Автор: Константин Липавский