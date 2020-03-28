сегодня, 11:15
ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
"То есть все-таки наблюдаются элементы сговора между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно", — сказал Артемьев.
Он добавил, что если факт картельного соглашения будет доказан, то нарушителям грозит лишение свободы на срок до шести лет.
По данным экспертов, в прошлом году средние цены на гречку выросли на 45 процентов, а в некоторых регионах — почти в два раза. Если в декабре 2018-го эта крупа стоила в среднем 47,96 рубля за килограмм, то в декабре 2019-го — уже 69,7 рубля. Сильнее всего она подорожала в Пермском крае, Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае. Специалисты объясняли рост стоимости гречки сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в течение двух предыдущих лет.
В последнее время на цены влияет и возникший на фоне пандемии коронавируса ажиотажный спрос на продукты "кризисной корзины" — гречку, рис, макаронные изделия, соль, сахар, спички, лекарства и другие медицинские товары. Как отмечали в Госдуме, некоторые ретейлеры и коммерсанты, спекулируя на человеческой панике, начинают необоснованно поднимать цены. Так, по данным Росстата, за прошлую неделю гречневая крупа подорожала на 2,8 процента, сахар — на семь процентов, куриные яйца — на 1,4 процента, рис, мука, макароны и вермишель — на 1-1,2 процента, сообщает ria.ru.