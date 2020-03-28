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ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

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ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

По его словам, такой вывод служба сделала по итогам 11 внеплановых выездных проверок.

"То есть все-таки наблюдаются элементы сговора между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно", — сказал Артемьев.

Он добавил, что если факт картельного соглашения будет доказан, то нарушителям грозит лишение свободы на срок до шести лет.

По данным экспертов, в прошлом году средние цены на гречку выросли на 45 процентов, а в некоторых регионах — почти в два раза. Если в декабре 2018-го эта крупа стоила в среднем 47,96 рубля за килограмм, то в декабре 2019-го — уже 69,7 рубля. Сильнее всего она подорожала в Пермском крае, Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае. Специалисты объясняли рост стоимости гречки сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в течение двух предыдущих лет.

 В последнее время на цены влияет и возникший на фоне пандемии коронавируса ажиотажный спрос на продукты "кризисной корзины" — гречку, рис, макаронные изделия, соль, сахар, спички, лекарства и другие медицинские товары. Как отмечали в Госдуме, некоторые ретейлеры и коммерсанты, спекулируя на человеческой панике, начинают необоснованно поднимать цены. Так, по данным Росстата, за прошлую неделю гречневая крупа подорожала на 2,8 процента, сахар — на семь процентов, куриные яйца — на 1,4 процента, рис, мука, макароны и вермишель — на 1-1,2 процента, сообщает ria.ru.
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