В России

51 минуту назад

В европейской части России горят торфяники

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Специалисты российского отделения Greenpeace подтвердили первые случаи горения торфа на территории центральной России. Об этом в пятницу сообщается на сайте экологической организации.

"Горение травы на торфяниках зафиксировано и в Московской, Смоленской, Брянской, Владимирской, Ивановской областях, а также на Северо-Западе страны: в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Вологодской областях", — говорится в сообщении.

В организации отметили, что причиной пожаров являются поджоги травы.

"2020 год — аномальный по погодным условиям: в почве после малоснежной и теплой зимы не хватает влаги, торф уже достаточно сухой и легче обычного загорается от любого источника открытого огня", — сообщили в Greenpeace.
По данным экологов, на снимках из космоса видно рекордное для этого времени года число мест с аномально высокой температурой. Отмечается, что вероятные торфяные пожары расположены на территории заброшенных торфопредприятий в Шатуре-Северной Гриве, в Мезиновском, Тейково, Мисцево.

"Обследования и выезды на тушение продолжаются с учетом ограничений, которые вводят власти в связи с вирусной инфекцией. При выездах первоочередное внимание уделяется мерам санитарной безопасности", — добавили в организации.
Пожароопасный сезон начался в 25 субъектах РФ в настоящее время: на всей территории Краснодарского края, города Севастополь, Псковской, Брянской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Калининградской областей, Еврейской АО, Республик Крым, Ингушетия и Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, в 21 муниципальном районе Приморского края, в 2 муниципальных районах Забайкальского края, в 2 муниципальных районах Хабаровского края, сообщает news.rambler.ru

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