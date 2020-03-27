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58 минут назад
Липецкая вечЁрка: правила нерабочей недели, отказ от подарков и нарушители карантина
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 27 марта.
В администрации области определили список предприятий, подпавших под ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, и уточнили, какие организации работают с 28 марта по 5 апреля, а какие нет. Все пивные заведения – в том числе магазины - и кальянные приостановят свою деятельность. Если пивные магазины или кафе продолжат работу, то нарушение будет зафиксировано в присутствии полиции. За такое нарушение собственникам бизнеса грозит ответственность, вплоть до уголовного дела. Сегодня органы власти сообщили куда звонить, если вас заставляют работать.
Все школы Липецка с субботы прекращают процесс дистанционного обучения. Параллельно закрывают детсады, оставляя несколько дежурных групп на весь город. Следующая неделя объявлена нерабочей, но обычные человеческие трагедии никакими распоряжениями не отменить. Что делать липчанам, которым в эти дни потребуются ритуальные услуги? Как быть с церковными ритуалами?
Сегодня врачи сообщили о четверых липчанах, нарушивших режим самоизоляции. 26 марта операторы управления по делам ГО и ЧС приняли четыре звонка от сотрудников поликлиник, которые пришли проверить состояние самоизолированных граждан, но не застали их дома. В числе нарушителей трое мужчин и одна женщина. С ними будет разбираться полиция. Кстати, новые больные коронавирусной инфекцией в Липецкой области за последние сутки не выявлены.
Тем временем Игорь Артамонов запретил себе принимать подарки. Все презенты, полученные им как губернатором, будут сданы и проверены через администрацию президента России. Себе липецкий губернатор сможет оставить только ручки и блокноты. Остальные ему придется выкупать. Если презент не заинтересует губернатора, то подарок может использоваться для обеспечения деятельности администрации. Если предмет администрации не нужен, он будет выставлен на торги. Доход от аукциона поступит в региональный бюджет. Если подарок не реализуют с торгов, то его могут пожертвовать на благотворительность или просто уничтожить.
Все школы Липецка с субботы прекращают процесс дистанционного обучения. Параллельно закрывают детсады, оставляя несколько дежурных групп на весь город. Следующая неделя объявлена нерабочей, но обычные человеческие трагедии никакими распоряжениями не отменить. Что делать липчанам, которым в эти дни потребуются ритуальные услуги? Как быть с церковными ритуалами?
Сегодня врачи сообщили о четверых липчанах, нарушивших режим самоизоляции. 26 марта операторы управления по делам ГО и ЧС приняли четыре звонка от сотрудников поликлиник, которые пришли проверить состояние самоизолированных граждан, но не застали их дома. В числе нарушителей трое мужчин и одна женщина. С ними будет разбираться полиция. Кстати, новые больные коронавирусной инфекцией в Липецкой области за последние сутки не выявлены.
Тем временем Игорь Артамонов запретил себе принимать подарки. Все презенты, полученные им как губернатором, будут сданы и проверены через администрацию президента России. Себе липецкий губернатор сможет оставить только ручки и блокноты. Остальные ему придется выкупать. Если презент не заинтересует губернатора, то подарок может использоваться для обеспечения деятельности администрации. Если предмет администрации не нужен, он будет выставлен на торги. Доход от аукциона поступит в региональный бюджет. Если подарок не реализуют с торгов, то его могут пожертвовать на благотворительность или просто уничтожить.
1079