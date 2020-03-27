Коронавирус

47 минут назад

Перед вынужденным закрытием ажиотажа нет ни на вещевых рынках, ни в магазинах

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#Карантин #коронавирус
Перед вынужденным закрытием ажиотажа нет ни на вещевых рынках, ни в магазинах

Впрочем, покупательский спрос упал уже сравнительно давно.

С завтрашнего дня вынуждены будут прекратить работу магазины непродовольственных товаров, розничные рынки.

Корреспондент GOROD48 сегодня побывал на крупнейшем вещевом рынке города, однако вопреки ожиданиям толп покупателей там не увидел. Довольно спокойно и в торговых центрах.

… Петровский рынок встретил непривычной тишиной. Сейчас идет смена времён года, возможно, кто-то ещё не успел обновить гардероб на весну. Обычно в это время торговые ряды бурлят. А тут еще – приостановка работы рынка, минимум, на 9 дней. Логично предположить, что липчане воспользуются «последним шансом», но…

- Затишье у нас началось не сегодня, а ещё несколько дней или даже недель назад, - рассказал продавец одежды по имени Пётр, - Покупательский спрос падал долго – чувствуется, что денег у людей всё меньше. А тут ещё вирус этот проклятый. Наверное, последних покупателей распугал.

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Дремлет притихший липецкий рынок... Торговцы предпочитают даже не показываться

Продавцы Петровского рынка стараются носить маски, но многих мы видели и без них – говорят, что не выдерживают по полдня «в наморднике».

Коронавирус и сокращение объема продаж – вот две главные темы, которые обсуждают между собой скучающие торговцы.

- Эй, вы туда не ходите, - сообщает первая встретившаяся продавщица, показывая вглубь рынка. И под хохот соседок добавляет, - Там коронавирус один – заразитесь. Лучше покупайте всё у нас с краешку.

Новый взрыв смеха убеждает, что эти слова – не столько забота о нашем здоровье, сколько специфический маркетинговый ход – мол, покупайте у нас.

Смех смехом, а работница, которая прямо на месте подшивает только что купленные джинсы привела печальную статистику из своей практики.

- Вчера подшила двое брюк, позавчера – ни одних. Тут каждого клиента ждёшь, как бога, - говорит женщина.

К идее карантина здесь относятся в целом с пониманием.

- Мы бы и сами давно сидели дома: клиентов кот наплакал, а стоять здесь все-таки страшновато - вдруг подцепишь заразу?- говорит продавщица Антонина, - Главное, чтобы карантин на пользу пошёл - все выздоровели бы, люди вернулись на рынок. А вот если закрытие придется продлевать, что уже страшно за то, на что мы будем жить?

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Заглянули мы и в крупные магазины одежды: ажиотажа тоже нет. Может, липчане пока не спешат продеваться, потому что не знают, сколько продлится вынужденный карантин в домашнем режиме? Или уже начали избегать потенциально людных мест?

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#Карантин #коронавирус

Комментарии (6)

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Пенсионер

17 минут назад
Да ажиотаж закончился в нулевые . У людей хватает денег на коммуналку и кое-как на еду . А на шмотки давно на 3 плане . Донашиваем советские !
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путину

32 минуты назад
Ты куды Россию притащил ?!,в нищету !, малохольный .
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Ты

34 минуты назад
Перри Мейсон, Дурак - День твой последний , приходит буржуй !.
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Андрей

41 минуту назад
Денег нет у людей свободных, обнищали совсем. Так что им так и так закрываться.
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Anna

41 минуту назад
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Перри Мейсон

42 минуты назад
"Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй."))))
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