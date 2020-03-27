Перед вынужденным закрытием ажиотажа нет ни на вещевых рынках, ни в магазинах

Впрочем, покупательский спрос упал уже сравнительно давно.

С завтрашнего дня вынуждены будут прекратить работу магазины непродовольственных товаров, розничные рынки.

Корреспондент GOROD48 сегодня побывал на крупнейшем вещевом рынке города, однако вопреки ожиданиям толп покупателей там не увидел. Довольно спокойно и в торговых центрах.

… Петровский рынок встретил непривычной тишиной. Сейчас идет смена времён года, возможно, кто-то ещё не успел обновить гардероб на весну. Обычно в это время торговые ряды бурлят. А тут еще – приостановка работы рынка, минимум, на 9 дней. Логично предположить, что липчане воспользуются «последним шансом», но…

- Затишье у нас началось не сегодня, а ещё несколько дней или даже недель назад, - рассказал продавец одежды по имени Пётр, - Покупательский спрос падал долго – чувствуется, что денег у людей всё меньше. А тут ещё вирус этот проклятый. Наверное, последних покупателей распугал.







Дремлет притихший липецкий рынок... Торговцы предпочитают даже не показываться



Продавцы Петровского рынка стараются носить маски, но многих мы видели и без них – говорят, что не выдерживают по полдня «в наморднике».

Коронавирус и сокращение объема продаж – вот две главные темы, которые обсуждают между собой скучающие торговцы.

- Эй, вы туда не ходите, - сообщает первая встретившаяся продавщица, показывая вглубь рынка. И под хохот соседок добавляет, - Там коронавирус один – заразитесь. Лучше покупайте всё у нас с краешку.

Новый взрыв смеха убеждает, что эти слова – не столько забота о нашем здоровье, сколько специфический маркетинговый ход – мол, покупайте у нас.

Смех смехом, а работница, которая прямо на месте подшивает только что купленные джинсы привела печальную статистику из своей практики.

- Вчера подшила двое брюк, позавчера – ни одних. Тут каждого клиента ждёшь, как бога, - говорит женщина.

К идее карантина здесь относятся в целом с пониманием.

- Мы бы и сами давно сидели дома: клиентов кот наплакал, а стоять здесь все-таки страшновато - вдруг подцепишь заразу?- говорит продавщица Антонина, - Главное, чтобы карантин на пользу пошёл - все выздоровели бы, люди вернулись на рынок. А вот если закрытие придется продлевать, что уже страшно за то, на что мы будем жить?





Заглянули мы и в крупные магазины одежды: ажиотажа тоже нет. Может, липчане пока не спешат продеваться, потому что не знают, сколько продлится вынужденный карантин в домашнем режиме? Или уже начали избегать потенциально людных мест?