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Кемеровские студенты-медики помогают врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

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Студенты старших курсов Кемеровского государственного медицинского университета подключились к работе по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Первые добровольцы уже работают в управлении Роспотребнадзора, еще несколько сотен студентов готовы при необходимости приступить к работе в учреждениях здравоохранения.

Как сообщает VSE42.RU, 35 студентов-волонтеров задействованы в обеспечении работы единой горячей линии по коронавирусной инфекции Кемеровского областного центра медицины катастроф.

Студенты консультируют обратившихся с вопросами по горячей линии в специальном колл-центре и обеспечивают население самой достоверной информацией о правилах поведения и мерах профилактики новой опасной инфекции. Образование, которое студенты получают в Кемеровском государственном медицинском университете помогает им в кратчайшие сроки разобраться с большим объёмом информации, связанной с коронавирусом и дает возможность отвечать даже на специфические медицинские вопросы жителей Кузбасса.

Также добровольцы из медуниверситета работают в организованном штабе помощи пожилым людям в доставке продуктов и лекарств и колл-центре, организованном совместно с Общероссийским народным фронтом и Ассоциацией волонтерских центров.


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