Кемеровские студенты-медики помогают врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Студенты старших курсов Кемеровского государственного медицинского университета подключились к работе по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Первые добровольцы уже работают в управлении Роспотребнадзора, еще несколько сотен студентов готовы при необходимости приступить к работе в учреждениях здравоохранения.





Студенты консультируют обратившихся с вопросами по горячей линии в специальном колл-центре и обеспечивают население самой достоверной информацией о правилах поведения и мерах профилактики новой опасной инфекции. Образование, которое студенты получают в Кемеровском государственном медицинском университете помогает им в кратчайшие сроки разобраться с большим объёмом информации, связанной с коронавирусом и дает возможность отвечать даже на специфические медицинские вопросы жителей Кузбасса.



Также добровольцы из медуниверситета работают в организованном штабе помощи пожилым людям в доставке продуктов и лекарств и колл-центре, организованном совместно с Общероссийским народным фронтом и Ассоциацией волонтерских центров.





Как сообщает VSE42.RU , 35 студентов-волонтеров задействованы в обеспечении работы единой горячей линии по коронавирусной инфекции Кемеровского областного центра медицины катастроф.Студенты консультируют обратившихся с вопросами по горячей линии в специальном колл-центре и обеспечивают население самой достоверной информацией о правилах поведения и мерах профилактики новой опасной инфекции. Образование, которое студенты получают в Кемеровском государственном медицинском университете помогает им в кратчайшие сроки разобраться с большим объёмом информации, связанной с коронавирусом и дает возможность отвечать даже на специфические медицинские вопросы жителей Кузбасса.Также добровольцы из медуниверситета работают в организованном штабе помощи пожилым людям в доставке продуктов и лекарств и колл-центре, организованном совместно с Общероссийским народным фронтом и Ассоциацией волонтерских центров.