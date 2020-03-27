Общество

59 минут назад

В детских садах города будут работать дежурные группы

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#детские сады
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В детских садах города будут работать дежурные группы

В детских садах Липецка с 30 марта по 3 апреля будут открыты дежурные группы. 

По данным на сегодня, 27 марта, они начнут работать в дошкольных образовательных учреждениях №№ 9, 15, 89, 98, 133, 134, однако сбор заявок на необходимость открытия дополнительных групп продолжится до конца дня, сообщили в департаменте образования администрации города.
 
Группы созданы для детей, чьи родители обеспечивают неотложные мероприятия в условиях чрезвычайных обстоятельств (медработников, сотрудников организаций, обеспечивающих население товарами первой необходимости, осуществляющих неотложные ремонтные работы, и других).
 
Подать заявку о необходимости посещения ребёнком дежурной группы можно в дошкольном учреждении, в которое ходит ребёнок. 

В департаменте также добавили, что школы Липецка, как и по всей стране, с 28 марта прекращают процесс дистанционного обучения.

899
#детские сады
2

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