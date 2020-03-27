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Спад коронавируса в России ждут к маю
Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля - начале мая, считает академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
Ранее Брико усомнился в прогнозах некоторых специалистов о том, что заболеванием COVID-19 переболеет большая часть населения планеты, напоминают «Известия». Такое развитие ситуации маловероятно благодаря мерам, которые принимают правительства большинства стран, отмечал он.
Аналогичный прогноз давал вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов. По его словам, коронавирус чувствителен к влажности и ультрафиолету, а значит, с мая его активность снизится.