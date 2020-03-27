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Спад коронавируса в России ждут к маю

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#коронавирус
Спад коронавируса в России ждут к маю

Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля - начале мая, считает академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его словам, коронавирус, как и остальные острые респираторные инфекции, характеризуется «сезонным повышением в осенне-зимний период», пишет «Интерфакс». Брико отметил, что «динамика распространения этого вируса не свидетельствует о резком увеличении числа больных», поэтому есть все основания полагать, что активность его распространения снизится к концу сезона. По его мнению, рост числа заболевших может увеличиться не за счет новых заболевших, а за счет расширения тестирования. Он отметил, что сейчас увеличение не идет в геометрической прогрессии и даже не в разы.

Ранее Брико усомнился в прогнозах некоторых специалистов о том, что заболеванием COVID-19 переболеет большая часть населения планеты, напоминают «Известия». Такое развитие ситуации маловероятно благодаря мерам, которые принимают правительства большинства стран, отмечал он.

Аналогичный прогноз давал вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов. По его словам, коронавирус чувствителен к влажности и ультрафиолету, а значит, с мая его активность снизится.
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#коронавирус

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