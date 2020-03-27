Происшествия

16 минут назад

Во время тушения пожара на помощь усманским огнеборцам пришла дружина из колонии №7

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Во время тушения пожара на помощь усманским огнеборцам пришла дружина из колонии №7

"Гражданские" и подведомственные" УФСИН пожарные продемонстрированные слаженные действия 

Накануне в пожарно-спасательную часть №34 поступило сообщение о пожаре в селе Пашково Усманского района, где горели надворные постройки и кровля нежилого дома. По прибытии на пожар начальником караула было принято решение о вызове дополнительных сил и средств на тушение пожара, так как ближайший водоисточник находился на расстоянии полукилометра от места пожара.

В соответствии с действующим соглашением в помощь выехало отделение отдельного поста пожарной охраны ФКУ ИК-7. Личный состав ведомственной пожарной охраны и федеральной противопожарной службы продемонстрировали слаженность в работе. Своевременный подвоз огнетушащих средств обеспечил быструю локализацию пожара и ликвидацию его последствий, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.


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