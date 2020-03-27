16 минут назад
Во время тушения пожара на помощь усманским огнеборцам пришла дружина из колонии №7
"Гражданские" и подведомственные" УФСИН пожарные продемонстрированные слаженные действия
В соответствии с действующим соглашением в помощь выехало отделение отдельного поста пожарной охраны ФКУ ИК-7. Личный состав ведомственной пожарной охраны и федеральной противопожарной службы продемонстрировали слаженность в работе. Своевременный подвоз огнетушащих средств обеспечил быструю локализацию пожара и ликвидацию его последствий, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.