Липецкий горсовет проведет внеочередную сессию в особом режиме

В связи с принятием экстренных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в субботу, 28 марта, в 13.00, соберется внеочередная 60-я сессия Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва. В повестке дня четыре вопроса. Вместе с тем, проведение очередной сессии, которая планировалась на 31 марта, отменяется.





Учитывая, неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и профилактические меры по сдерживанию распространения коронавируса, внеочередная сессия Липецкого горсовета пройдет в особом режиме. Ограничивается число приглашенных – в сессии будут участвовать только депутаты и докладчики. Кроме того, депутатам старше 65 лет предложено принять участие в работе сессии с учетом состояния здоровья.



Работа 60-й сессии будет транслироваться в режиме реального времени на

- Из-за необходимости принятия безотлагательных решений, я подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии. Депутатам предстоит утвердить изменения в бюджет Липецка - из областной казны нам поступили средства на программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. А также утвердить схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов горсовета, и внести поправки в Регламент Липецкого парламента, - отметил спикер Игорь Тиньков.Учитывая, неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и профилактические меры по сдерживанию распространения коронавируса, внеочередная сессия Липецкого горсовета пройдет в особом режиме. Ограничивается число приглашенных – в сессии будут участвовать только депутаты и докладчики. Кроме того, депутатам старше 65 лет предложено принять участие в работе сессии с учетом состояния здоровья.Работа 60-й сессии будет транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте горсовета