21 минуту назад
Липецкий горсовет проведет внеочередную сессию в особом режиме
В связи с принятием экстренных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в субботу, 28 марта, в 13.00, соберется внеочередная 60-я сессия Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва. В повестке дня четыре вопроса. Вместе с тем, проведение очередной сессии, которая планировалась на 31 марта, отменяется.
Учитывая, неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и профилактические меры по сдерживанию распространения коронавируса, внеочередная сессия Липецкого горсовета пройдет в особом режиме. Ограничивается число приглашенных – в сессии будут участвовать только депутаты и докладчики. Кроме того, депутатам старше 65 лет предложено принять участие в работе сессии с учетом состояния здоровья.
Работа 60-й сессии будет транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте горсовета.