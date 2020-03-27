Общество

21 минуту назад

Липецкий горсовет проведет внеочередную сессию в особом режиме

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#Липецкий городской Совет
Липецкий горсовет проведет внеочередную сессию в особом режиме

В связи с принятием экстренных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в субботу, 28 марта, в 13.00,  соберется внеочередная 60-я сессия Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва. В повестке дня четыре вопроса. Вместе с тем, проведение очередной сессии, которая планировалась на 31 марта, отменяется.  

-  Из-за необходимости принятия безотлагательных решений, я подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии. Депутатам предстоит утвердить изменения в бюджет Липецка -  из областной казны нам поступили средства на программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.  А также утвердить схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов горсовета, и внести поправки в Регламент Липецкого парламента, -  отметил спикер Игорь Тиньков.     

Учитывая, неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и профилактические меры по сдерживанию распространения коронавируса, внеочередная сессия Липецкого горсовета пройдет в особом режиме. Ограничивается число приглашенных – в сессии будут участвовать только депутаты и докладчики. Кроме того, депутатам старше 65 лет предложено принять участие в работе сессии с учетом состояния здоровья.  

Работа 60-й сессии будет транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте горсовета.
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#Липецкий городской Совет

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