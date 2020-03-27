В мире
16 минут назад
Рианна представила новую песню
Релиз состоялся после четырех лет молчания.
В Сети был представлен трек Believe It, записанный канадским рэпером PartyNextDoor и певицей Рианной. Для исполнительницы эта композиция стала первой за четыре года, сообщает РИА Новости. В песне исполнители поют о преданности в отношениях и том, как важно верить друг другу. Пользователи сразу начали комментировать долгожданную работу певицы в соцсети.
Песня вошла в студийный альбом рэпера Partymobile, релиз которого состоялся ночью. Всего в сборник вошло 14 треков, в том числе и Loyal. Он тоже был записан совместно с Рианной и Дрейком, напоминает издание «Мир24».
Песня вошла в студийный альбом рэпера Partymobile, релиз которого состоялся ночью. Всего в сборник вошло 14 треков, в том числе и Loyal. Он тоже был записан совместно с Рианной и Дрейком, напоминает издание «Мир24».