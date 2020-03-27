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30 минут назад

Лукашенко борется с коронавирусом «без шума и пыли»

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#коронавирус #Лукашенко
Лукашенко борется с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Беларуси против психоза и паники. В республике зафиксировано 86 случаев заражения COVID-19.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками ОАО "Белгипс", пишет издание «БЕЛТА».

Глава государства подчеркнул, что каждая служба в стране - от медиков до правоохранительных органов - занимается в этом плане своим делом. Выявляются контактные лица, ведется работа по профилактике. Однако Александр Лукашенко против психоза и паники вокруг этой темы."Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли", сказал белорусский лидер.

Лукашенко также вспомнил недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что последствия для экономики и жизни людей могут оказаться тяжелее, чем от самого вируса.

По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 86 случаев коронавируса. Лукашенко призывал не паниковать из-за эпидемии и продержаться до Пасхи. Он также советовал «травить» вирус водкой и говорил, что «трактор вылечит всех», напоминает «Лента».
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#коронавирус #Лукашенко

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