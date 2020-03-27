В Липецке начали рисовать граффити к 75-летию Победы

До конца года рисунки должны украсить два дома в регионе.

Огромный рисунок начали наносить на фасад многоэтажного дома на улице Берзина в Липецке. Там появится граффити к 75-летию Победы. За его основу взяли работу победителя масштабного конкурса детского рисунка, одной из главных тем которого стала тема «Память о Великой Отечественной войне».







- Фонд капитального ремонта присоединился к проекту по нанесению монументальных настенных изображений в честь 75-летия Победы. Первым домом, на котором начались работы, стала многоэтажка на Яна Берзина. Здесь появится памятное граффити, идею которого предложил один из участников конкурса детского рисунка Михаил Колобовников. Его идея была немного дополна с учётом официального бренд-бука, который был разработан специально к 75-летию со дня Победы. Кроме того, в макете учли пожелания жителей дома. Сам вопрос нанесения на их дом памятного рисунка был согласован общим собранием собственников, - сообщили в Фонде капитального ремонта Липецкой области.







Проведение работ по нанесению граффити будет производится с соблюдением всех норм безопасности в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Художники будут работать в респираторах, хоть этот вид наружных работ и не подразумевает прямых контактов с жителями.

До конца года победное граффити должно появится ещё на одном доме региона.



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