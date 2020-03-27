44 минуты назад
Экономисты призывают ввести в России карантин
В России нужно ввести жесткий карантин и предпринять более масштабные меры поддержки экономики, написали в открытом письме российские экономисты. Среди подписантов Сергей Гуриев, ректор РЭШ Рубен Ениколопов, профессор Чикагского университета Константин Сонин и специалисты из других западных и российских университетов.
В письме предлагается следующий план:
Ввести в России карантин.
Оказать поддержку предприятиям, особенно малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, и гражданам, кто остается без работы или переходит на частичную занятость.
Организовать поддержку и защиту медицинских работников.
Обеспечить доступность продовольствия и лекарств.
Организовать массовое тестирование на коронавирус.
Честный и открытый разговор власти с обществом.
Когда две недели спустя Италия осознала свою ошибку и объявила жесткий карантин, было уже поздно», — напоминают в обращении.
Эксперты уверены, что россиянам необходимо запретить выходить из квартир, кроме как за продуктами и лекарствами. При этом все предприятия, за исключением учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность, должны работать удалённо, пишет «Фонтанка».
- Вводить карантин или нет — это ложная дилемма. <…> Когда больницы будут переполнены, а места в моргах закончатся, властям все равно придется начать предпринимать жесткие меры для борьбы с эпидемией, — считают экономисты.
Ориентироваться на опыт других стран предлагается также, обеспечивая поддержку экономики: предприятиям, гражданам и банкам необходимо 5–10 триллионов рублей.