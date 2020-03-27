В России

44 минуты назад

Экономисты призывают ввести в России карантин

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#коронавирус #карантин
Экономисты призывают ввести в России карантин

В России нужно ввести жесткий карантин и предпринять более масштабные меры поддержки экономики, написали в открытом письме российские экономисты. Среди подписантов Сергей Гуриев, ректор РЭШ Рубен Ениколопов, профессор Чикагского университета Константин Сонин и специалисты из других западных и российских университетов.

Российские экономисты написали открытое письмо, в котором предложили план действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическим кризисом, сообщает «Форбс». Текст письма опубликовал в Facebook один из авторов — профессор Высшей школы экономики и Чикагского университета Константин Сонин. Среди подписантов также экономист Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, профессоры Массачусетского технологического института (MIT), Стэнфорда, Парижской школы экономики и других российских и зарубежных университетов.

В письме предлагается следующий план:

Ввести в России карантин.

Оказать поддержку предприятиям, особенно малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, и гражданам, кто остается без работы или переходит на частичную занятость.

Организовать поддержку и защиту медицинских работников.

Обеспечить доступность продовольствия и лекарств.

Организовать массовое тестирование на коронавирус.

Честный и открытый разговор власти с обществом.

Когда две недели спустя Италия осознала свою ошибку и объявила жесткий карантин, было уже поздно», — напоминают в обращении.

Эксперты уверены, что россиянам необходимо запретить выходить из квартир, кроме как за продуктами и лекарствами. При этом все предприятия, за исключением учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность, должны работать удалённо, пишет «Фонтанка».

- Вводить карантин или нет — это ложная дилемма. <…> Когда больницы будут переполнены, а места в моргах закончатся, властям все равно придется начать предпринимать жесткие меры для борьбы с эпидемией, — считают экономисты.

Ориентироваться на опыт других стран предлагается также, обеспечивая поддержку экономики: предприятиям, гражданам и банкам необходимо 5–10 триллионов рублей.
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#коронавирус #карантин

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