Экономисты призывают ввести в России карантин

В России нужно ввести жесткий карантин и предпринять более масштабные меры поддержки экономики, написали в открытом письме российские экономисты. Среди подписантов Сергей Гуриев, ректор РЭШ Рубен Ениколопов, профессор Чикагского университета Константин Сонин и специалисты из других западных и российских университетов.





В письме предлагается следующий план:



Ввести в России карантин.



Оказать поддержку предприятиям, особенно малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, и гражданам, кто остается без работы или переходит на частичную занятость.



Организовать поддержку и защиту медицинских работников.



Обеспечить доступность продовольствия и лекарств.



Организовать массовое тестирование на коронавирус.



Честный и открытый разговор власти с обществом.



Когда две недели спустя Италия осознала свою ошибку и объявила жесткий карантин, было уже поздно», — напоминают в обращении.



Эксперты уверены, что россиянам необходимо запретить выходить из квартир, кроме как за продуктами и лекарствами. При этом все предприятия, за исключением учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность, должны работать удалённо, пишет



- Вводить карантин или нет — это ложная дилемма. <…> Когда больницы будут переполнены, а места в моргах закончатся, властям все равно придется начать предпринимать жесткие меры для борьбы с эпидемией, — считают экономисты.



Ориентироваться на опыт других стран предлагается также, обеспечивая поддержку экономики: предприятиям, гражданам и банкам необходимо 5–10 триллионов рублей. Российские экономисты написали открытое письмо, в котором предложили план действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическим кризисом, сообщает «Форбс» . Текст письма опубликовал в Facebook один из авторов — профессор Высшей школы экономики и Чикагского университета Константин Сонин. Среди подписантов также экономист Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, профессоры Массачусетского технологического института (MIT), Стэнфорда, Парижской школы экономики и других российских и зарубежных университетов.В письме предлагается следующий план:Ввести в России карантин.Оказать поддержку предприятиям, особенно малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, и гражданам, кто остается без работы или переходит на частичную занятость.Организовать поддержку и защиту медицинских работников.Обеспечить доступность продовольствия и лекарств.Организовать массовое тестирование на коронавирус.Честный и открытый разговор власти с обществом.Когда две недели спустя Италия осознала свою ошибку и объявила жесткий карантин, было уже поздно», — напоминают в обращении.Эксперты уверены, что россиянам необходимо запретить выходить из квартир, кроме как за продуктами и лекарствами. При этом все предприятия, за исключением учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность, должны работать удалённо, пишет «Фонтанка» - Вводить карантин или нет — это ложная дилемма. <…> Когда больницы будут переполнены, а места в моргах закончатся, властям все равно придется начать предпринимать жесткие меры для борьбы с эпидемией, — считают экономисты.Ориентироваться на опыт других стран предлагается также, обеспечивая поддержку экономики: предприятиям, гражданам и банкам необходимо 5–10 триллионов рублей.