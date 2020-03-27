В России
53 минуты назад
Отпуск нельзя продлить за счет нерабочей недели
Министерство труда РФ разъяснило правила оплаты россиянам.
Министерство труда и социальной защиты опубликовало разъяснения касательно нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля, сообщает РИА Новости. Так, наличие нерабочих дней не является основанием для снижения зарплат. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не включаются в число дней отпуска и он на эти дни не продлевается. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется. Среди них все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт. Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда ОМС. Помимо этого, по решению руководителей продолжат работать государственные и муниципальные служащие, уточняет «Лента».
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей 25 марта во время обращения к гражданам России. Таким образом, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля.
Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется. Среди них все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт. Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда ОМС. Помимо этого, по решению руководителей продолжат работать государственные и муниципальные служащие, уточняет «Лента».
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей 25 марта во время обращения к гражданам России. Таким образом, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля.