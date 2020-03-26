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сегодня, 16:30
Ретейлеры: Россия вернется в XIX век
Крупные торговые сети предупредили премьер-министра России о вероятности падения потребительского рынка.
Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка. Об этом сказано в письме ритейлеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет РБК. Свои подписи под коллективным обращением поставили представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и другие.
В документе сказано, что на фоне распространения эпидемии коронавируса падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ритейла, малого бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров — составило 50-80 %. Как считают участники рынка, нужно «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, не считая продуктовой торговли. В частности, они просят отменить обязанность по уплате налогов, в том числе НДС, налог на имущество, НДФЛ и арендную плату за землю, перечисляет «Лента». Предлагается установить эти меры с 25 марта по 25 сентября.
Ранее о государственной поддержке попросили собственники торговых центров, они обращались к премьеру Михаилу Мишустину, утверждая, что без господдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн рублей, напоминает РБК.
В документе сказано, что на фоне распространения эпидемии коронавируса падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ритейла, малого бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров — составило 50-80 %. Как считают участники рынка, нужно «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, не считая продуктовой торговли. В частности, они просят отменить обязанность по уплате налогов, в том числе НДС, налог на имущество, НДФЛ и арендную плату за землю, перечисляет «Лента». Предлагается установить эти меры с 25 марта по 25 сентября.
Ранее о государственной поддержке попросили собственники торговых центров, они обращались к премьеру Михаилу Мишустину, утверждая, что без господдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн рублей, напоминает РБК.