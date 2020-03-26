В России

сегодня, 16:30

Ретейлеры: Россия вернется в XIX век

209
#потребительский рынок #коронавирус
Ретейлеры: Россия вернется в XIX век

Крупные торговые сети предупредили премьер-министра России о вероятности падения потребительского рынка.

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка. Об этом сказано в письме ритейлеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет РБК. Свои подписи под коллективным обращением поставили представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и другие.

В документе сказано, что на фоне распространения эпидемии коронавируса падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ритейла, малого бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров — составило 50-80 %. Как считают участники рынка, нужно «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, не считая продуктовой торговли. В частности, они просят отменить обязанность по уплате налогов, в том числе НДС, налог на имущество, НДФЛ и арендную плату за землю, перечисляет «Лента». Предлагается установить эти меры с 25 марта по 25 сентября.

Ранее о государственной поддержке попросили собственники торговых центров, они обращались к премьеру Михаилу Мишустину, утверждая, что без господдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн рублей, напоминает РБК.
209
#потребительский рынок #коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Правительство введет беспроцентные кредиты для выплаты зарплат
#кредит #коронавирус
Правительство введет беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

сегодня, 16:24

В России
Итальянцы назвали помощь России в борьбе с коронавирусом бесполезной
#помощь #коронавирус #Италия
1
Итальянцы назвали помощь России в борьбе с коронавирусом бесполезной

сегодня, 16:11

В России
Авиакомпании каждый день теряют по 500 млн рублей из-за вывоза россиян
#убытки #коронавирус #авиация
Авиакомпании каждый день теряют по 500 млн рублей из-за вывоза россиян

сегодня, 15:59

В России
ГИБДД меняет режим работы из-за коронавируса
#коронавирус
ГИБДД меняет режим работы из-за коронавируса

сегодня, 15:52

В России
Китаец пожертвовал медицинские маски России
#благотворительность #коронавирус
Китаец пожертвовал медицинские маски России

сегодня, 15:44

В России
ВОЗ: России не нужен жесткий карантин
#карантин #коронавирус
1
ВОЗ: России не нужен жесткий карантин

сегодня, 15:28

В России