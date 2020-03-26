В России

сегодня, 16:24

Правительство введет беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

194
#кредит #коронавирус
Правительство введет беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

Специальными займами смогут воспользоваться организации малого бизнеса. Кредит будет рассчитан на полгода, однако при ухудшении ситуации в экономике может быть продлен.

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса. Он будет представлять из себя материальную поддержку компаний, что поможет им выплачивать зарплаты сотрудникам, пишет РБК.

- Это неотложные кредиты на выплату заработной платы с субсидированием процентных ставок, в предельном случае - до нуля, и с высоким гарантийным покрытием, - сказал Белоусов. Первый вице-премьер подчеркнул, что эта возможность касается малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях.

Также сейчас рассматривается вопрос, касающийся аренды частной коммерческой недвижимости, рассказал Белоусов. В основном частными арендодателями являются торговые центры, пояснил он. Правительство будет договариваться с регионами об отмене налога на имущество в обмен на отсрочку арендной платы. Также местным властям предстоит убедить арендодателей ни в коем случае не расторгать арендные договоры и не повышать плату, уточняют «Ведомости».

25 марта Владимир Путин обратился с экстренным обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом. Он предложил меры для поддержки населения и бизнеса. Говоря о поддержке второй категории, президент заявил, что средним и малым предприятиям будет предоставлена отсрочка по всем налогам за исключением НДС сроком на полгода. Кроме того, для предприятий, которые оказались в сложной ситуации, будет введен полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов. Также Путин поручил снизить страховые взносы для малых и средних предприятий до 15% при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ. Если зарплата на уровне МРОТ и ниже, то ставка останется прежней — 30%.
194
#кредит #коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ретейлеры: Россия вернется в XIX век
#потребительский рынок #коронавирус
Ретейлеры: Россия вернется в XIX век

сегодня, 16:30

В России
Итальянцы назвали помощь России в борьбе с коронавирусом бесполезной
#помощь #коронавирус #Италия
1
Итальянцы назвали помощь России в борьбе с коронавирусом бесполезной

сегодня, 16:11

В России
Авиакомпании каждый день теряют по 500 млн рублей из-за вывоза россиян
#убытки #коронавирус #авиация
Авиакомпании каждый день теряют по 500 млн рублей из-за вывоза россиян

сегодня, 15:59

В России
ГИБДД меняет режим работы из-за коронавируса
#коронавирус
ГИБДД меняет режим работы из-за коронавируса

сегодня, 15:52

В России
Китаец пожертвовал медицинские маски России
#благотворительность #коронавирус
Китаец пожертвовал медицинские маски России

сегодня, 15:44

В России
ВОЗ: России не нужен жесткий карантин
#карантин #коронавирус
1
ВОЗ: России не нужен жесткий карантин

сегодня, 15:28

В России