сегодня, 16:24
Правительство введет беспроцентные кредиты для выплаты зарплат
Специальными займами смогут воспользоваться организации малого бизнеса. Кредит будет рассчитан на полгода, однако при ухудшении ситуации в экономике может быть продлен.
- Это неотложные кредиты на выплату заработной платы с субсидированием процентных ставок, в предельном случае - до нуля, и с высоким гарантийным покрытием, - сказал Белоусов. Первый вице-премьер подчеркнул, что эта возможность касается малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях.
Также сейчас рассматривается вопрос, касающийся аренды частной коммерческой недвижимости, рассказал Белоусов. В основном частными арендодателями являются торговые центры, пояснил он. Правительство будет договариваться с регионами об отмене налога на имущество в обмен на отсрочку арендной платы. Также местным властям предстоит убедить арендодателей ни в коем случае не расторгать арендные договоры и не повышать плату, уточняют «Ведомости».
25 марта Владимир Путин обратился с экстренным обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом. Он предложил меры для поддержки населения и бизнеса. Говоря о поддержке второй категории, президент заявил, что средним и малым предприятиям будет предоставлена отсрочка по всем налогам за исключением НДС сроком на полгода. Кроме того, для предприятий, которые оказались в сложной ситуации, будет введен полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов. Также Путин поручил снизить страховые взносы для малых и средних предприятий до 15% при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ. Если зарплата на уровне МРОТ и ниже, то ставка останется прежней — 30%.