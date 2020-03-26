Итальянцы назвали помощь России в борьбе с коронавирусом бесполезной

Итальянская газета La Stampa со ссылкой на собственные анонимные источники сообщает, что большинство грузов (80%), которые Россия направила Италии в качестве помощи для борьбы с COVID-19, оказались «абсолютно бесполезны или малополезны».





«80% российских поставок совершенно бесполезны или почти бесполезны для Италии. Это не более чем предлог»,— цитирует источники газета, сравнивая российскую помощь с помощью, поступающей из Китая и состоящей в основном из масок и аппаратов для искусственной вентиляции легких, пишет



Ссылаясь на те же источники, итальянская газета сообщает, что реальной причиной, по которой премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь России после долгого телефонного разговора с российским президентом, было «желание (премьер-министра.— “Ъ”) в это сложное время… консолидировать превосходные отношения с… Москвой». Комментируя же заявление представителя премьер-министра о том, что помощь Италия получила бесплатно в качестве «щедрого подарка», газета отмечает, что эта щедрость обходится самой Италии дорого: «Российские военные свободно перемещаются по территории Италии вблизи баз НАТО».



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в достоверности фактов, описанных в статье итальянской газеты La Stampa, о «бесполезной» помощи от России. В беседе с



Италия стала одним из основных очагов распространения коронавируса в Европе. В стране зафиксировано 74 386 случаев инфицирования, 7,5 тысячи заболевших умерли. В Китае, где в декабре началась эпидемия, выявлено почти 82 тысячи случаев, умерли меньше 3,3 тысячи человек. В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 в Италию. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Абсолютное большинство прибывшей из России в Италию помощи по борьбе с эпидемией коронавируса совершенно бесполезно, сообщила туринская газета La Stampa со ссылкой на «высокопоставленные политические источники» в Риме.«80% российских поставок совершенно бесполезны или почти бесполезны для Италии. Это не более чем предлог»,— цитирует источники газета, сравнивая российскую помощь с помощью, поступающей из Китая и состоящей в основном из масок и аппаратов для искусственной вентиляции легких, пишет «Коммерсант» Ссылаясь на те же источники, итальянская газета сообщает, что реальной причиной, по которой премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь России после долгого телефонного разговора с российским президентом, было «желание (премьер-министра.— “Ъ”) в это сложное время… консолидировать превосходные отношения с… Москвой». Комментируя же заявление представителя премьер-министра о том, что помощь Италия получила бесплатно в качестве «щедрого подарка», газета отмечает, что эта щедрость обходится самой Италии дорого: «Российские военные свободно перемещаются по территории Италии вблизи баз НАТО».Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в достоверности фактов, описанных в статье итальянской газеты La Stampa, о «бесполезной» помощи от России. В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что издание ссылается на анонимные источники.Италия стала одним из основных очагов распространения коронавируса в Европе. В стране зафиксировано 74 386 случаев инфицирования, 7,5 тысячи заболевших умерли. В Китае, где в декабре началась эпидемия, выявлено почти 82 тысячи случаев, умерли меньше 3,3 тысячи человек. В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 в Италию. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.