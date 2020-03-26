В России

27 минут назад

ГИБДД меняет режим работы из-за коронавируса

241
#коронавирус
ГИБДД меняет режим работы из-за коронавируса

На обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.

ГИБДД России переведет в онлайн-режим услуги по регистрации автомобилей, приему экзаменов на права и выдаче удостоверений на фоне угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в четверг, 26 марта, на портале МВД.

- Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, — говорится в сообщении.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес, уточняют «Известия».Участникам дорожного движения, которым необходимо явиться в подразделения Госавтоинспекции для оформления ДТП, будет назначаться конкретная дата и время, при этом сам прием будет проходить в специальном помещении.

МВД также рекомендовало подразделениям ГИБДД не наказывать граждан за нарушение сроков регистрации автомобилей.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 182 до 658 человек, сообщил ранее оперативный штаб, уточняют «Ведомости».
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#коронавирус

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