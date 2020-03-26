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27 минут назад
ГИБДД меняет режим работы из-за коронавируса
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На обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.
ГИБДД России переведет в онлайн-режим услуги по регистрации автомобилей, приему экзаменов на права и выдаче удостоверений на фоне угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в четверг, 26 марта, на портале МВД.
- Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, — говорится в сообщении.
Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес, уточняют «Известия».Участникам дорожного движения, которым необходимо явиться в подразделения Госавтоинспекции для оформления ДТП, будет назначаться конкретная дата и время, при этом сам прием будет проходить в специальном помещении.
МВД также рекомендовало подразделениям ГИБДД не наказывать граждан за нарушение сроков регистрации автомобилей.
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 182 до 658 человек, сообщил ранее оперативный штаб, уточняют «Ведомости».
- Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, — говорится в сообщении.
Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес, уточняют «Известия».Участникам дорожного движения, которым необходимо явиться в подразделения Госавтоинспекции для оформления ДТП, будет назначаться конкретная дата и время, при этом сам прием будет проходить в специальном помещении.
МВД также рекомендовало подразделениям ГИБДД не наказывать граждан за нарушение сроков регистрации автомобилей.
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 182 до 658 человек, сообщил ранее оперативный штаб, уточняют «Ведомости».
241