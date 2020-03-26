Китаец пожертвовал медицинские маски России

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус. Эти посылки доставил на российскую территорию самолет ВКС РФ.

Самолетом ВКС России из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма, сообщает российское военное ведомство в четверг. Шойгу поблагодарил Джека Ма за переданный груз, сообщает «Интерфакс» Россия оказалась не первой страной, которой основатель Alibaba помог в борьбе с пандемией коронавируса. Ранее в марте стало известно, что благотворительный фонд Джека Ма пожертвовал 2 миллиона медицинских масок, 400 тысяч тест-систем и 103 респиратора 24 государствам Латинской Америки, в частности, Аргентине, Бразилии, Чили, Кубе и другим.

По последним данным, общее число больных коронавирусом в России достигло 840 (546 из них — в Москве), 38 человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тысяч остаются под наблюдением врачей. Всего в мире пандемии COVID-19 подвержены более 170 стран, заражены свыше 480 тысяч человек, более 21 тысячи умерли.