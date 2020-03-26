В России

51 минуту назад

ВОЗ: России не нужен жесткий карантин

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#карантин #коронавирус
ВОЗ: России не нужен жесткий карантин

Эксперты Всемирной организации здравоохранения оценили ситуацию с коронавирусом в РФ и эффективность сдерживания эпидемии. Жесткие меры пока не нужны, важно соблюдение самодисциплины.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу. Эксперт сделала заявление на пресс-конференции в Москве. Она отметила, что есть очень хорошие примеры, которые показывают, что социальную дистанцию можно реализовать и без жесткого карантина, как, например, это происходит в Сингапуре и Японии.

- Если Россия и Москва могут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда нам угрожает вирус, без жесткого карантина. Но если будет нужно, я уверена, что эта мера будет применена, но на данный момент кажется, что она еще не нужна, — цитирует Вуйнович РИА Новости.

Она отметила, что доверяет федеральным и московским властям, которые справляются с ситуацией, "меры, которые принимает Россия, очень правильные, Россия находится на шаг впереди", пишет «Интерфакс». Вуйнович сказала, что пока никто не может дать прогнозов по времени окончания пандемии и ограничительных мер: "Никто не знает, когда закончится. Я не Нострадамус. Чем лучше мы сможем соблюдать правила, тем быстрее вирус уйдет". Ранее стало известно, что российское государство приостанавливает авиасообщение с другими странами, напоминает «Лента».

По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.
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#карантин #коронавирус

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