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ВОЗ: России не нужен жесткий карантин
Эксперты Всемирной организации здравоохранения оценили ситуацию с коронавирусом в РФ и эффективность сдерживания эпидемии. Жесткие меры пока не нужны, важно соблюдение самодисциплины.
- Если Россия и Москва могут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда нам угрожает вирус, без жесткого карантина. Но если будет нужно, я уверена, что эта мера будет применена, но на данный момент кажется, что она еще не нужна, — цитирует Вуйнович РИА Новости.
Она отметила, что доверяет федеральным и московским властям, которые справляются с ситуацией, "меры, которые принимает Россия, очень правильные, Россия находится на шаг впереди", пишет «Интерфакс». Вуйнович сказала, что пока никто не может дать прогнозов по времени окончания пандемии и ограничительных мер: "Никто не знает, когда закончится. Я не Нострадамус. Чем лучше мы сможем соблюдать правила, тем быстрее вирус уйдет". Ранее стало известно, что российское государство приостанавливает авиасообщение с другими странами, напоминает «Лента».
По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.