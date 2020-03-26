В России

сегодня, 15:14

Путин: с эпидемией будем бороться еще три месяца

221
#коронавирус
Путин: с эпидемией будем бороться еще три месяца

Глава государства дал прогнозы по срокам победы над коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин высказал надежду, что Россия может справиться с коронавирусной инфекцией раньше, чем через три месяца, пишет «Интерфакс». Срок в три месяца назвал на встрече президента с представителями предпринимательского сообщества гендиректор ООО "Лекторий" Яков Сомов.

- Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз, потому что в некоторых странах говорили, что война с ним - так они войной называют - будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, и я надеюсь, что, может быть, даже раньше, чем вы сказали, - заявил Путин.

По мнению президента, ситуация с распространением COVID-19 в России несомненно изменится к лучшему — вопрос лишь в сроках и эффективности совместной работы. Он подчеркнул, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше они продлятся, дополняет РИА Новости.

По последним данным, общее число больных коронавирусом в России достигло 840 (546 из них — в Москве), 38 человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тысяч остаются под наблюдением врачей. Всего в мире пандемии COVID-19 подвержены более 170 стран, заражены свыше 480 тысяч человек, более 21 тысячи умерли.
221
#коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Итальянцы назвали помощь России в борьбе с коронавирусом бесполезной
#помощь #коронавирус #Италия
Итальянцы назвали помощь России в борьбе с коронавирусом бесполезной

8 минут назад

В России
Авиакомпании каждый день теряют по 500 млн рублей из-за вывоза россиян
#убытки #коронавирус #авиация
Авиакомпании каждый день теряют по 500 млн рублей из-за вывоза россиян

19 минут назад

В России
ГИБДД меняет режим работы из-за коронавируса
#коронавирус
ГИБДД меняет режим работы из-за коронавируса

26 минут назад

В России
Китаец пожертвовал медицинские маски России
#благотворительность #коронавирус
Китаец пожертвовал медицинские маски России

34 минуты назад

В России
ВОЗ: России не нужен жесткий карантин
#карантин #коронавирус
ВОЗ: России не нужен жесткий карантин

51 минуту назад

В России
Россиян будут штрафовать и сажать за нарушение карантина по коронавирусу
#карантин #коронавирус
2
Россиян будут штрафовать и сажать за нарушение карантина по коронавирусу

сегодня, 15:09

В России