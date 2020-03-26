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Россиян будут штрафовать и сажать за нарушение карантина по коронавирусу

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#карантин #коронавирус
Россиян будут штрафовать и сажать за нарушение карантина по коронавирусу

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о штрафах для россиян, «демонстрирующих редкое легкомыслие» в отношении мер, принятых против распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом глава кабмина заявил на заседании правительства в четверг, 26 марта, сообщают «Известия». Мишустин отметил, что в связи с этим в России с сегодняшнего дня вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила.

Накануне в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение карантина, напоминает РИА Новости. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю грозят штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей, лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.
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#карантин #коронавирус

Комментарии (2)

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Соня

16 минут назад
А взамен рекламных роликов по тв можно чаще об этом напоминать,,,некогда контролировать ваши новшества в законах каждые "пол часа"
ответить

Соня

16 минут назад
А взамен рекламных роликов по тв можно чаще об этом напоминать,,,некогда контролировать ваши новшества в законах каждые "пол часа"
ответить

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