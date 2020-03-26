сегодня, 15:09
Россиян будут штрафовать и сажать за нарушение карантина по коронавирусу
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
Накануне в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение карантина, напоминает РИА Новости. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю грозят штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей, лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет.
По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.
Соня
Соня