Погода в Липецке

36 минут назад

В Липецкой области сухо и до +17

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#потепление
В Липецкой области сухо и до +17

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона, из-за которого погода в регионе будет малооблачной и без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - от 12 до 17  градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 13 до 15 градусов тепла.  

День 27 марта стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 18 градусов мороза. 
221
#потепление

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