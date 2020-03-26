В Липецкой области сухо и до +17

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона, из-за которого погода в регионе будет малооблачной и без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - от 12 до 17 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 13 до 15 градусов тепла.



День 27 марта стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 18 градусов мороза.

