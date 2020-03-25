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сегодня, 14:48

Путин выступит с экстренным обращением к россиянам

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#Путин #коронавирус
Путин выступит с экстренным обращением к россиянам

Президент сделает заявление сегодня.

Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Обращение будет показано по центральным телеканалам. Выступление главы государства покажут по телевидению после 15:00, уточняет РИА Новости.

- В настоящее время он работает, и уже в ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам... Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы, — сказал Песков.

В предыдущий раз — не считая новогодних эфиров — Путин выступал с официальным телеобращением к нации 29 августа 2018 года, напоминает РБК. Тогда обращение касалось повышения пенсионного возраста, в своем обращении президент предложил смягчить предложенные правительством положения — повысить пенсионный возраст для женщин лишь до 60 вместо 63 лет, установить льготы для многодетных матерей и лиц предпенсионного возраста и так далее.

В среду президент отменил поездку в Санкт-Петербург и остался в Москве. При этом Песков отметил, что мероприятия, назначенные на четверг, включая онлайн-саммит G20 по коронавирусу, остаются в силе.24 марта Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке и провёл два совещания, посвящённых проблемам, связанным с коронавирусом, напоминает RT.

За последние сутки в России зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом, большинство из которых (120) — в Москве. Всего в стране 658 заболевших в 55 регионах.
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#Путин #коронавирус

Комментарии (10)

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Краткое содержание

22 минуты назад
Нужно сплотиться, времени на раскачку нет
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Вася

26 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
ответить

COVID-19

28 минут назад
с нaдеждой, похоже что ты в ближайшее время уйдешь!
ответить

Липчанин

29 минут назад
Может уйдёт?
ответить

С надежной

35 минут назад
Я устал. Я мухожук.
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МестныйЯ

36 минут назад
С нетерпением ждем сокровенное: "Я заболел. Я ухожу"!!!
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Житель Лебедяни

37 минут назад
Поставлю 3 литровую банку воды перед телевизором на всякий
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с нaдеждой

40 минут назад
неужели уйдёт наконец?
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indezit

54 минуты назад
Обнулите его, кто-нибудь
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Ваш

59 минут назад
Öбнулись
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