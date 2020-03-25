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сегодня, 14:48
Путин выступит с экстренным обращением к россиянам
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Президент сделает заявление сегодня.
Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Обращение будет показано по центральным телеканалам. Выступление главы государства покажут по телевидению после 15:00, уточняет РИА Новости.
- В настоящее время он работает, и уже в ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам... Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы, — сказал Песков.
В предыдущий раз — не считая новогодних эфиров — Путин выступал с официальным телеобращением к нации 29 августа 2018 года, напоминает РБК. Тогда обращение касалось повышения пенсионного возраста, в своем обращении президент предложил смягчить предложенные правительством положения — повысить пенсионный возраст для женщин лишь до 60 вместо 63 лет, установить льготы для многодетных матерей и лиц предпенсионного возраста и так далее.
В среду президент отменил поездку в Санкт-Петербург и остался в Москве. При этом Песков отметил, что мероприятия, назначенные на четверг, включая онлайн-саммит G20 по коронавирусу, остаются в силе.24 марта Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке и провёл два совещания, посвящённых проблемам, связанным с коронавирусом, напоминает RT.
За последние сутки в России зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом, большинство из которых (120) — в Москве. Всего в стране 658 заболевших в 55 регионах.
- В настоящее время он работает, и уже в ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам... Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы, — сказал Песков.
В предыдущий раз — не считая новогодних эфиров — Путин выступал с официальным телеобращением к нации 29 августа 2018 года, напоминает РБК. Тогда обращение касалось повышения пенсионного возраста, в своем обращении президент предложил смягчить предложенные правительством положения — повысить пенсионный возраст для женщин лишь до 60 вместо 63 лет, установить льготы для многодетных матерей и лиц предпенсионного возраста и так далее.
В среду президент отменил поездку в Санкт-Петербург и остался в Москве. При этом Песков отметил, что мероприятия, назначенные на четверг, включая онлайн-саммит G20 по коронавирусу, остаются в силе.24 марта Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке и провёл два совещания, посвящённых проблемам, связанным с коронавирусом, напоминает RT.
За последние сутки в России зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом, большинство из которых (120) — в Москве. Всего в стране 658 заболевших в 55 регионах.
10 1221
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