Общество
сегодня, 09:45
Департамент ЖКХ приостановил прием липчан
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Получить консультацию можно будет через электронную и обычную почту и по телефону.
В департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка временно прекращен личный прием граждан. Эта мера принята для предотвращения распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
- Липчане могут направить обращения в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка письменно по адресу: 398059, г.Липецк, пл. Коммунальная, д.8; на официальный адрес электронной почты: depgkh@depgkh.lipetsk.ru. Также жители города могут оставить обращение на официальном сайте в разделе «Интернет-приемная», - уточнили в департаменте ЖКХ.
Справочную информацию можно получить по телефону: +7(4742)22-95-27.
- Липчане могут направить обращения в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка письменно по адресу: 398059, г.Липецк, пл. Коммунальная, д.8; на официальный адрес электронной почты: depgkh@depgkh.lipetsk.ru. Также жители города могут оставить обращение на официальном сайте в разделе «Интернет-приемная», - уточнили в департаменте ЖКХ.
Справочную информацию можно получить по телефону: +7(4742)22-95-27.
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