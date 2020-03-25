Общество

сегодня, 09:45

Департамент ЖКХ приостановил прием липчан

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#прием #коронавирус
Департамент ЖКХ приостановил прием липчан

Получить консультацию можно будет через электронную и обычную почту и по телефону.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка временно прекращен личный прием граждан. Эта мера принята для предотвращения распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

- Липчане могут направить обращения в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка письменно по адресу: 398059, г.Липецк, пл. Коммунальная, д.8; на официальный адрес электронной почты: depgkh@depgkh.lipetsk.ru. Также жители города могут оставить обращение на официальном сайте в разделе «Интернет-приемная», - уточнили в департаменте ЖКХ.

Справочную информацию можно получить по телефону: +7(4742)22-95-27.

1 928
#прием #коронавирус

Комментарии (1)

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