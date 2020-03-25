Здоровье
сегодня, 08:28
Липчанка, вернувшаяся из Венгрии, находится под медицинским наблюдением
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Экспресс-тест выявил у нее коронавирусную инфекцию.
Жительница Липецка находятся под наблюдением врачей областной клинической инфекционной больницы после возвращения в регион из-за границы, сообщает областной оперштаб по ситувции с коронавирусом. Экспресс-тестирование выявило у женщины наличие новой коронавирусной инфекции. Для подтверждения диагноза проводятся дополнительные лабораторные исследования.
Оперативный штаб напоминает о важности самоизоляции для лиц, приехавших из-за границы. Им необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48.
Коронавирусная инфекция на утро 25 марта подтверждена у двух жителей Липецкой области: 21- летняя женщина и 26-летний мужчина вернулись в регион из Доминиканской республики и Андорры.
Оперативный штаб напоминает о важности самоизоляции для лиц, приехавших из-за границы. Им необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48.
Коронавирусная инфекция на утро 25 марта подтверждена у двух жителей Липецкой области: 21- летняя женщина и 26-летний мужчина вернулись в регион из Доминиканской республики и Андорры.
29 2841
Перри Мейсон
Перри Мейсон
Перри Мейсон
гостья
Перри Мейсон
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Елена
Руссиш туристо
Перри Мейсон
Пенсионер