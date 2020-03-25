Здоровье

сегодня, 08:28

Липчанка, вернувшаяся из Венгрии, находится под медицинским наблюдением

29 2841
#коронавирус
2
Липчанка, вернувшаяся из Венгрии, находится под медицинским наблюдением

Экспресс-тест выявил у нее коронавирусную инфекцию.

Жительница Липецка находятся под наблюдением врачей областной клинической инфекционной больницы после возвращения в регион из-за границы, сообщает областной оперштаб по ситувции с коронавирусом. Экспресс-тестирование выявило у женщины наличие новой коронавирусной инфекции. Для подтверждения диагноза проводятся дополнительные лабораторные исследования.

Оперативный штаб напоминает о важности самоизоляции для лиц, приехавших из-за границы. Им необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48.

Коронавирусная инфекция на утро 25 марта подтверждена у двух жителей Липецкой области: 21- летняя женщина и 26-летний мужчина вернулись в регион из Доминиканской республики и Андорры.
29 2841
#коронавирус
2

Комментарии (29)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

1 минуту назад
Руссиш туристо, +1000
ответить

Перри Мейсон

1 минуту назад
Елена, Совершенно с Вами согласен
ответить

Перри Мейсон

3 минуты назад
==, так при Сталине было. Золотое было время)))
ответить

гостья

3 минуты назад
Пенсионер, надо бы их еще месяц назад всех в сопровождении сразу на принудительный карантин, чтобы даже не успели в магазин зайти и сейчас бы не было уже столько
ответить

Перри Мейсон

5 минут назад
Руссиш туристо, согласен с вами. Он бы нашло))))
ответить

==

5 минут назад
Посетивший Китай северокорейский торговый чиновник был расстрелян за нарушение карантина после возвращения в КНДР, сообщает Daily Mail со ссылкой на корейские СМИ. Газета Donga уточняет, что мужчина покинул карантин и направился в общественную баню.
ответить

Елена

6 минут назад
Вот не понимаю, почему люди, которые еле концы с концами сводят должны страдать из-за безмозглых идиотов, которым деньги некуда девать, лишь бы съездить на отдых и коронавирус привезти всем здесь его очень ждущим.
ответить

Руссиш туристо

9 минут назад
Все ноют что плохо жить сами по заграницам разрежают ! Сталина на вас нет он нашло бы вам туризьм на север .
ответить

Перри Мейсон

13 минут назад
Пенсионер, точно! И рядом крематорий)))
ответить

Пенсионер

14 минут назад
В заброшенных деревнях построить палаточный лагерь и те кто приезжает из заграницы селить туда сразу из аэропорта в сопровождении росгвардии и пусть 2 недели сидят на карантине . Питание и проживание за свой щет , Тобыш жизнь мёдом не казалась и не шастоли где попало не завозили нам заразу .
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Игорь Артамонов вступил в партию «Единая Россия»
#Игорь Артамонов #«Единая Россия»
80
Игорь Артамонов вступил в партию «Единая Россия»

вчера, 18:10

Здоровье
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области
#коронавирус
192
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области

вчера, 14:02

Здоровье
Областной кожно-венерологического диспансер начал диагностику на коронавирус
#коронавирус
27
Областной кожно-венерологического диспансер начал диагностику на коронавирус

23.03.2020 16:00

Здоровье
Число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в Липецкой области снизилось за неделю на 8%
#грипп #ОРВИ
12
Число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в Липецкой области снизилось за неделю на 8%

23.03.2020 15:40

Здоровье
Анализы двух пациентов инфекционной больницы с подозрением на коронавирус переданы в центр «Вектор»
#коронавирус
26
Анализы двух пациентов инфекционной больницы с подозрением на коронавирус переданы в центр «Вектор»

23.03.2020 14:44

Здоровье
Диагноз «коронавирусная инфекция» у двух пациентов инфекционной больницы не подтвержден
#кронавирус
48
Диагноз «коронавирусная инфекция» у двух пациентов инфекционной больницы не подтвержден

22.03.2020 15:52

Здоровье