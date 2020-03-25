Липчанка, вернувшаяся из Венгрии, находится под медицинским наблюдением

Экспресс-тест выявил у нее коронавирусную инфекцию.

Жительница Липецка находятся под наблюдением врачей областной клинической инфекционной больницы после возвращения в регион из-за границы, сообщает областной оперштаб по ситувции с коронавирусом. Экспресс-тестирование выявило у женщины наличие новой коронавирусной инфекции. Для подтверждения диагноза проводятся дополнительные лабораторные исследования.



Оперативный штаб напоминает о важности самоизоляции для лиц, приехавших из-за границы. Им необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48.



Коронавирусная инфекция на утро 25 марта подтверждена у двух жителей Липецкой области: 21- летняя женщина и 26-летний мужчина вернулись в регион из Доминиканской республики и Андорры.

