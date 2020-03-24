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Липецкая вечЁрка: подтверждение диагноза, истязание беременной и вступление в партию
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 24 марта.
Более сотни комментариев читатели оставили к новости о том, что два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области. Центр «Вектор» подтвердил наличие инфекции у липчан, вернувшихся из-за границы. Это женщина 1998 года рождения и мужчина 1993 года рождения. Известно, что женщина вернулась в область после пребывания в Доминиканской Республике, мужчина - из Андорры.
Жуть дня – « Две липчанки и их знакомый несколько дней истязали беременную женщину на глазах детей». В одной из квартир микрорайона «Университетский» две ее подруги 25 и 24 лет, их 29-летний знакомый насильно удерживали 28-летнюю липчанку, требуя у нее 5000 рублей. Девушка дважды звонила отцу с просьбой перевести ей на карту деньги, но не могла попросить помощи, так как подсудимые контролировали ее разговор, угрожая и забирая телефон после каждого звонка. Требования денег сопровождались избиением и издевательствами, несмотря на то, что потерпевшая сообщила преступной компании о своей беременности. Потерпевшей ножом отрезали волосы, свешивали с балкона 16 этажа, угрожая сбросить, несли несколько ножевых ранений, избивали шваброй. Суд вынес суровый приговор.
Главная политическая новость дня, а, может быть, и недели - Игорь Артамонов вступил в партию «Единая Россия» и заявил о готовности возглавить региональное отделение партии. Первыми шагами в качестве секретаря липецкого отделения партии, по словам Игоря Артамонова, станет обновление кадров.
Многие родители школьников не удивились сегодня тому, что даже председатель департамента образования не может зайти в «Электронный дневник». Председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова признала, что система работает с шероховатостями и ответила на самые частые претензии родителей школьников.
Жуть дня – « Две липчанки и их знакомый несколько дней истязали беременную женщину на глазах детей». В одной из квартир микрорайона «Университетский» две ее подруги 25 и 24 лет, их 29-летний знакомый насильно удерживали 28-летнюю липчанку, требуя у нее 5000 рублей. Девушка дважды звонила отцу с просьбой перевести ей на карту деньги, но не могла попросить помощи, так как подсудимые контролировали ее разговор, угрожая и забирая телефон после каждого звонка. Требования денег сопровождались избиением и издевательствами, несмотря на то, что потерпевшая сообщила преступной компании о своей беременности. Потерпевшей ножом отрезали волосы, свешивали с балкона 16 этажа, угрожая сбросить, несли несколько ножевых ранений, избивали шваброй. Суд вынес суровый приговор.
Главная политическая новость дня, а, может быть, и недели - Игорь Артамонов вступил в партию «Единая Россия» и заявил о готовности возглавить региональное отделение партии. Первыми шагами в качестве секретаря липецкого отделения партии, по словам Игоря Артамонова, станет обновление кадров.
Многие родители школьников не удивились сегодня тому, что даже председатель департамента образования не может зайти в «Электронный дневник». Председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова признала, что система работает с шероховатостями и ответила на самые частые претензии родителей школьников.
Никанор