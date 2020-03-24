Необычный антициклон принесет в Липецкую область очень теплую погоду

Мощный блокирующий антициклон не пустит на территорию региона тучи и дожди, а температурные колебания ночных и дневных температур будут необычайно большими.

Над Европейской территорией России установится мощный стационарный антициклон, с приходом которого ожидается высокая амплитуда температур, при этом дневная температура будет повышаться.



В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет высоким – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят: 25 марта – 1 градус тепла, что в пределах нормы, 26 марта – 4 градуса тепла, что на 4 градуса выше нормы, 27 марта – 6 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью - от 2 до 7 градусов мороза, днем - от 4 до 9 градусов тепла.



В Липецке малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается от 6 до 8 градусов тепла.



День 25 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 22 градуса мороза.

