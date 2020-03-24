Погода в Липецке

50 минут назад

Необычный антициклон принесет в Липецкую область очень теплую погоду

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#потепление
Необычный антициклон принесет в Липецкую область очень теплую погоду

Мощный блокирующий антициклон не пустит на территорию региона тучи и дожди, а температурные колебания ночных и дневных температур будут необычайно большими. 

Над Европейской территорией России установится мощный стационарный антициклон, с приходом которого ожидается высокая амплитуда температур, при этом дневная температура будет повышаться.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет высоким – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят: 25 марта – 1 градус тепла, что в пределах нормы, 26 марта – 4 градуса тепла, что на 4 градуса выше нормы, 27 марта – 6 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью - от 2 до 7 градусов мороза, днем - от 4 до 9  градусов тепла. 

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается от 6 до 8 градусов тепла.  

День 25 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 22 градуса мороза. 
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#потепление

Комментарии (4)

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Вася

15 минут назад
режиссёр, лучше бы град выпал, да метра на полтора.
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режиссёр

22 минуты назад
ДАУНЫ, ваш выход на сцену!
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Необычайный

25 минут назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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!!!

30 минут назад
Пора уже хочется посидеть на лавочке семечек погррысть голубей покормить!
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