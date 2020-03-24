Происшествия

27 минут назад

Две липчанки и их знакомый несколько часов истязали беременную женщину на глазах детей

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#разбой
Две липчанки и их знакомый несколько часов истязали беременную женщину на глазах детей

В Советском районном суде Липецка вынесен приговор по делу о разбое: жертвой подруг стала 28-летняя беременная горожанка.

Как установлено материалами уголовного дела, с 12 по 19 апреля 2019 года в одной из квартир микрорайона «Университетский», две ее подруги 25 и 24 лет, их 29-летний знакомый насильно удерживали 28-летнюю липчанку, требуя у нее 5000 рублей. 

- Девушка дважды звонила отцу с просьбой перевести ей на карту деньги, но не могла попросить помощи, так как подсудимые контролировали ее разговор, угрожая и забирая телефон после каждого звонка. Требования денег сопровождались избиением и издевательствами, несмотря на то, что потерпевшая сообщила преступной компании о своей беременности. Потерпевшей ножом отрезали волосы, свешивали с балкона 16 этажа, угрожая сбросить, несли несколько ножевых ранений, избивали шваброй, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.. 

Женщина потеряла ребенка, ей была причинена закрытая черепно-мозговая травма, сопряженная переломами лицевых костей, тупая травма живота, множественные ушибы, колото-резаные раны, что привело в совокупности к развитию у нее травматического шока. При этом все время в квартире присутствовали дети одной из подсудимых, 2012 и 2014 года рождения.

Когда преступники устали от истязания жертвы, она смогла отправить своей знакомой СМС с просьбой о помощи, сообщив, что находится в микрорайоне «Университетский», та, в свою очередь, обратилась в полицию.

В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий квартира, в которой держали потерпевшую была обнаружена, а преступники задержаны на месте преступления. 

Подсудимые вину не признали, отрицая, что от их действий могли наступить тяжкие последствия.
По их версии потерпевшая сама отдала им карту и просила снимать денежные средства, чтобы покупать продукты и алкоголь. 

Однако представленные государственным обвинителем доказательства, позволили суду признать обоснованность предъявленного подсудимым обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя виновные осуждены к реальному лишению свободы сроком на 11 лет и 12 лет.

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#разбой

Комментарии (9)

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Люся

36 секунд назад
Сложно представить, как можно быть такими тварями, при этом имея своих детей. Таких вообще надо изолировать от общества, кто тут пишет, что им много дали? Жалко деток, кто из них вырастет, если перед глазами такой пример был.
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Перри Мейсон

1 минуту назад
молодой тупняк, не тупи! Два к 11, один к 12 или один к 12, два к 11.
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Перри Мейсон

2 минуты назад
Друзья мои! Вы конечно же ждете моего мнения по этому поводу. Но у меня просто нет слов!
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молодой тупняк

3 минуты назад
???, третий свидетелем прошёл, бывает такая практика!
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Перри Мейсон

3 минуты назад
молодой тупняк, тем, что им уподоблялся..
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Hedgehog

6 минут назад
За пять косарей такие последствия...
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???

8 минут назад
А третьему выродку сколько дали? Их же трое было?
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молодой тупняк

9 минут назад
Чем Сталин был плох, когда стрелял таких зверей?
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Викторм

12 минут назад
Какой кошмар. Но тема странная... За 5000 рублей такое?
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