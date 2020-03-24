Две липчанки и их знакомый несколько часов истязали беременную женщину на глазах детей

В Советском районном суде Липецка вынесен приговор по делу о разбое: жертвой подруг стала 28-летняя беременная горожанка.

Как установлено материалами уголовного дела, с 12 по 19 апреля 2019 года в одной из квартир микрорайона «Университетский», две ее подруги 25 и 24 лет, их 29-летний знакомый насильно удерживали 28-летнюю липчанку, требуя у нее 5000 рублей.



- Девушка дважды звонила отцу с просьбой перевести ей на карту деньги, но не могла попросить помощи, так как подсудимые контролировали ее разговор, угрожая и забирая телефон после каждого звонка. Требования денег сопровождались избиением и издевательствами, несмотря на то, что потерпевшая сообщила преступной компании о своей беременности. Потерпевшей ножом отрезали волосы, свешивали с балкона 16 этажа, угрожая сбросить, несли несколько ножевых ранений, избивали шваброй, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области..



Женщина потеряла ребенка, ей была причинена закрытая черепно-мозговая травма, сопряженная переломами лицевых костей, тупая травма живота, множественные ушибы, колото-резаные раны, что привело в совокупности к развитию у нее травматического шока. При этом все время в квартире присутствовали дети одной из подсудимых, 2012 и 2014 года рождения.



Когда преступники устали от истязания жертвы, она смогла отправить своей знакомой СМС с просьбой о помощи, сообщив, что находится в микрорайоне «Университетский», та, в свою очередь, обратилась в полицию.



В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий квартира, в которой держали потерпевшую была обнаружена, а преступники задержаны на месте преступления.



Подсудимые вину не признали, отрицая, что от их действий могли наступить тяжкие последствия.

По их версии потерпевшая сама отдала им карту и просила снимать денежные средства, чтобы покупать продукты и алкоголь.



Однако представленные государственным обвинителем доказательства, позволили суду признать обоснованность предъявленного подсудимым обвинения.



Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя виновные осуждены к реальному лишению свободы сроком на 11 лет и 12 лет.



