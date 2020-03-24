Общество

сегодня, 09:05

Жители Липецкой области перевели на счета злоумышленников более 6 миллионов рублей

8 1032
#Мошенничество
Жители Липецкой области перевели на счета злоумышленников более 6 миллионов рублей

За неделю жители Липецкой области перевели злоумышленникам, представившимися сотрудниками банков болеечетырех миллионов рублей. Еще два миллиона мошенники получили от посетителей сайтов объявлений, а также пользователей социальных сетей. 

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в Грязинском районе обманули 51-летнего индивидуального предпринимателя, который перевёл 960 000 рублей за удобрения, но так их и на получил. 

57-летний житель Ельца перевел 162 000 рублей за картофелесажалку и картофелекопалку. Информацию о продаже техники потерпевший увидел на сайте объявлений.

40-летний усманец поверил звонку с сообщением о несанкционированном доступе к его счету и сообщил мошеннику, назвавшемуся банковским безопасником, реквизиты своей карты. Мужчина лишился 464 570 рублей.

«Злоумышленники придумывают крайне убедительные легенды, используют персональные данные, располагают доверие к себе самыми хитрыми способами. Поэтому при малейшем подозрении, что вас пытаются обмануть, необходимо прекратить разговор с незнакомцами и обратиться в отделение банка по телефону «горячей линии».

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в дежурную часть ближайшего территориального отдела полиции или позвоните по телефонам 02, с мобильного устройства (102)», - напоминают в полиции.
8 1032
#Мошенничество

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нам некогда заниматься ерундрй

10 минут назад
Заместитель начальника полиции УМВД по Липецку Александр Мельниченко и прокурор города Константин Кожевников образовали криминальный дуэт для вымогательства денег с крупного бизнеса в регионе. Жертвой силовиков стал Игорь Ефремов — генеральный директор известного в России трубного завода ЛТК «Свободный Сокол». «Бандиты в погонах» возбуждают липовые уголовные дела и через своих «решал» требуют отдать 200 миллионов рублей и часть производственного комплекса.
ответить

Animal planet.

15 минут назад
Не люди, а кретины какие то. И те и другие
ответить

Вован настоящий

16 минут назад
молодой тупняк, твои наличные каждый день обесцениваются инфляцией. Лет десять полежат и ты на них коробок спичек купишь.
ответить

А эти цифры где?

30 минут назад
А что же не приводится статистика от иногородних приезжающих к нам центров здоровья? Где выходя от туда люди становятся должниками банков. Хотя в рекламе и при звонках это всё бесплатно. Или те работают по лицензиям не известно кем выданные, и руководители этих центров господа из вашего общества?
ответить

Житель

33 минуты назад
Ещё нас развели с пенсионным возрастом
ответить

Владелец машины

51 минуту назад
Пенсионер, дебил ты, правильно пишется кОроновирус.
ответить

молодой тупняк

сегодня, 09:54
А у меня наличные как лежали целенькие, так и полёживают, ждут своего часа, и что-то никто их не пытается у меня забрать, не банки, не сайты, не прочие жулики, вот какой я тупой!
ответить

Пенсионер

сегодня, 09:32
Лучше эти дибилы переводили на борьбу с карановирусом !
ответить

Еще в рубрике

Михаил Тарасенко: «Приеду из Липецка в Москву и самоизолируюсь на даче»
#коронавирус
10
Михаил Тарасенко: «Приеду из Липецка в Москву и самоизолируюсь на даче»

37 минут назад

Общество
В утренние и вечерние часы пик на популярных маршрутах увеличат количество автобусов и трамваев
#транспорт
6
В утренние и вечерние часы пик на популярных маршрутах увеличат количество автобусов и трамваев

43 минуты назад

Общество
За сутки автоинспекторы выявили более тысячи нарушений правил дорожного движения
#авария #ДТП
5
За сутки автоинспекторы выявили более тысячи нарушений правил дорожного движения

сегодня, 08:28

Общество
За 16 лет Липецкая область обеднела на два района
#Демография
36
За 16 лет Липецкая область обеднела на два района

сегодня, 08:17

Общество
Косыревка останется без холодной воды, а поликлиника УВД и «Липецкгорсвет» - без света
3
Косыревка останется без холодной воды, а поликлиника УВД и «Липецкгорсвет» - без света

сегодня, 08:00

Общество
Липецкая область – один из лидеров по реализации программы капитального ремонта
#фкр
Липецкая область – один из лидеров по реализации программы капитального ремонта

сегодня, 08:00

Общество