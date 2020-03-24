Жители Липецкой области перевели на счета злоумышленников более 6 миллионов рублей

За неделю жители Липецкой области перевели злоумышленникам, представившимися сотрудниками банков болеечетырех миллионов рублей. Еще два миллиона мошенники получили от посетителей сайтов объявлений, а также пользователей социальных сетей.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в Грязинском районе обманули 51-летнего индивидуального предпринимателя, который перевёл 960 000 рублей за удобрения, но так их и на получил.



57-летний житель Ельца перевел 162 000 рублей за картофелесажалку и картофелекопалку. Информацию о продаже техники потерпевший увидел на сайте объявлений.



40-летний усманец поверил звонку с сообщением о несанкционированном доступе к его счету и сообщил мошеннику, назвавшемуся банковским безопасником, реквизиты своей карты. Мужчина лишился 464 570 рублей.



«Злоумышленники придумывают крайне убедительные легенды, используют персональные данные, располагают доверие к себе самыми хитрыми способами. Поэтому при малейшем подозрении, что вас пытаются обмануть, необходимо прекратить разговор с незнакомцами и обратиться в отделение банка по телефону «горячей линии».



Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в дежурную часть ближайшего территориального отдела полиции или позвоните по телефонам 02, с мобильного устройства (102)», - напоминают в полиции.

