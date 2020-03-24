Бизнес
23 минуты назад
«Что? Где? Когда?» на Ретро FM!
92
На Ретро FM продолжается весенний сезон интеллектуального радиоклуба «Что? Где? Когда?». Стать знатоком может каждый! Звоните по будням в 9:45 в эфир программы «Первая Смена» по номеру (495) 23-24-883, отвечайте на один из лучших вопросов легендарной телеигры и выигрывайте! Телезрители против слушателей! Пусть победит сильнейший!
Напоминаем правила: дозвонившийся автоматически становится капитаном команды знатоков. Знатоки – ведущие Утреннего шоу «Первая смена». Они не знают правильного ответа и участвуют в обсуждении версий вместе со слушателем. По окончании минуты на размышление слушатель (капитан команды знатоков) даёт свой ответ. Желаем удачи!
Для лиц старше 18 лет (18+)
Ретро FM – современное, динамичное и модное радио, объединяющее самую широкую аудиторию и сразу несколько поколений слушателей. Ежедневная аудитория радиостанции составляет около 7,4 миллионов человек (11,6% населения России), еженедельная — около 17,8 миллионов человек* (27,9%). Радиостанция является одним из лидеров коммерческого вещания, имеет 269 пунктов установки передатчиков, которые позволяют ей вещать более чем на 1800 населенных пунктов России и еще 6 стран, среди которых Украина, Молдова и Казахстан и другие. В эфире – только лучшая музыка 70х, 80х и 90х!
*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ (города с населением 100К+), ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.
Ознакомиться с правилами участия в играх и конкурсах, проводящихся в эфире радиостанции Ретро FM можно на сайте.
Напоминаем правила: дозвонившийся автоматически становится капитаном команды знатоков. Знатоки – ведущие Утреннего шоу «Первая смена». Они не знают правильного ответа и участвуют в обсуждении версий вместе со слушателем. По окончании минуты на размышление слушатель (капитан команды знатоков) даёт свой ответ. Желаем удачи!
Для лиц старше 18 лет (18+)
Ретро FM – современное, динамичное и модное радио, объединяющее самую широкую аудиторию и сразу несколько поколений слушателей. Ежедневная аудитория радиостанции составляет около 7,4 миллионов человек (11,6% населения России), еженедельная — около 17,8 миллионов человек* (27,9%). Радиостанция является одним из лидеров коммерческого вещания, имеет 269 пунктов установки передатчиков, которые позволяют ей вещать более чем на 1800 населенных пунктов России и еще 6 стран, среди которых Украина, Молдова и Казахстан и другие. В эфире – только лучшая музыка 70х, 80х и 90х!
*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ (города с населением 100К+), ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.
Ознакомиться с правилами участия в играх и конкурсах, проводящихся в эфире радиостанции Ретро FM можно на сайте.
92