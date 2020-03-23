Происшествия
сегодня, 18:24
Эхо войны: в Тербунском районе прогремел взрыв
Спасатели уничтожили снаряд времен войны
Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, на полигоне Тербунского района был уничтожен артиллерийский снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны.
Снаряд был обнаружен на территории села Большая Ивановка Воловского района.
Снаряд был обнаружен на территории села Большая Ивановка Воловского района.
Шон
Контуженный Артиллерист
Перри Мейсон