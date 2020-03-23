Происшествия

сегодня, 18:24

Эхо войны: в Тербунском районе прогремел взрыв

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#уничтожение боеприпаса
Эхо войны: в Тербунском районе прогремел взрыв

Спасатели уничтожили снаряд времен войны

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, на полигоне Тербунского района был уничтожен артиллерийский снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны.

Снаряд был обнаружен на территории села Большая Ивановка Воловского района.

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#уничтожение боеприпаса

Комментарии (3)

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Шон

19 минут назад
Там гоев принесли в жертву. Два бесноватых правителя- Сталин и Гитлер сжигали в горниле войны белое население. Зато курчавенькие и темнокожие плодятся как червяки , как тараканы. Сломали * русскому народу.
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Контуженный Артиллерист

58 минут назад
Там ещё много таких "приветов Великой Отечественной Войны", что хватит откапывать до конца всей жизни!!!
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Перри Мейсон

сегодня, 18:34
Эхо войны.. Нет слов!.
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