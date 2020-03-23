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50 минут назад

Липецкая вечЁрка: новый спикер, анализы на коронавирус и «Прямая линия»

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: новый спикер, анализы на коронавирус и «Прямая линия»

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 23 марта.

На следующей неделе в Липецком горсовете появится новый спикер. Именно это известие больше всего сегодня интересовало липчан. 31 марта на очередной сессии Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков сложит полномочия председателя этого органа власти в связи с переходом на другую работу - заместителя главы администрации Орловской области. На этой же сессии, по словам Игоря Тинькова, депутаты выберут нового председателя городского Совета.

Тем временем анализы двух пациентов инфекционной больницы с подозрением на коронавирус переданы в центр «Вектор». В самом «Векторе» рассказали, что проверка полученных биоматериалов на COVID-19 и подготовка отчетов в территориальные органы Роспотребнадзора занимает двое суток. При этом выходных в научном центре нет. А областной кожно-венерологического диспансер, между прочим, начал диагностику на коронавирус. В Липецке будут проверять биоматериалы прибывших из-за рубежа липчан, не имеющих симптомов инфекции. Первые тесты сделаны, они все отрицательные.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина анонсировала «Прямую линию». Мэр готова пообщаться с горожанами 2 апреля, вопросы принимают через соцсети. А уже 27 марта глава Липецка Евгения Уваркина планирует провести личный прием граждан в новом для себя формате, видеоконференции. Причина - рекомендации санитарных врачей избегать массового скопления людей в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Липчане сегодня активно обсуждали то, что международный музыкальный фестиваль FOX ROCK FEST, который должен был пройти 12-13 июня на Зеленом острове, перенесен. В планы организаторов фестиваля вмешался коронавирус. Новые даты фестиваля пока не названы.
678
#вечёрка
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