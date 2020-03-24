Липецкая область – один из лидеров по реализации программы капитального ремонта

По итогам реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области 2019 года наш регион вошел в число лидеров среди субъектов федерации. Также наиболее высокие показатели исполнения программы у Курской и Сахалинской областей.

Оценка субъектов РФ проводится по результатам представленной ежеквартальной отчетности о проведенной работе субъекта и выполнения краткосрочного плана капитального ремонта, размещаемой на сайте АИС Реформа ЖКХ. В марте этого года на портале была опубликована годовая отчетность региональных операторов. Одними из ее основных показателей являются темпы включения домов в программу и выполнения работ по капитальному ремонту, собираемость взносов, процент взыскания задолженности. Например, уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Липецкой области за 2019 год составил 103,62%.

Напомним, что эффективность реализации программы капитального ремонта в нашем регионе в прошлом году не раз отмечалась заместителем министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Максимом Егоровым в рамках Всероссийских селекторных совещаний. Несмотря на то, что Липецкий ФКР уже не первый год стабильно находится среди лидеров, по результатам реализации программы за 2019 год, организации удалось еще улучшить свои результаты по ряду параметров.



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