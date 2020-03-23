Коронавирус

18 минут назад

Липецкие налоговики перешли на особый режим работы

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#налоги
Липецкие налоговики перешли на особый режим работы

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) УФНС России по Липецкой области временно отменяет личный прием граждан.

Как пояснили в управлении Федеральной налоговой службы РФ по Липецкой области, получить все услуги и информацию липчане смогут дистанционно. 

Налогоплательщики, которым нужна информация из налоговой, могут направить письменный запрос в управление или инспекции – им ответят в сроки, предусмотренные федеральным законодательством.  

С помощью «личных кабинетов налогоплательщиков» или официальных интерактивных сервисов можно узнать задолженность, оплатить налоги, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение.  

Для консультаций и разъяснений работает Единый контакт-цента ФНС России 8-800-222-22-22, а инспекции управления федеральной налоговой службы по Липецкой области теперь общаются по Skype: 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области: 4802_ifns 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Липецкой области: 4816_ifns 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Липецкой области: 4811_ifns 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Липецкой области: 4813_ifns 

Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области: 4827_ifns 

Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области: 4828_MIFNS 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Липецкой области: 4822_ifns 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Липецка: 4824_ifns 

ИФНС России по Правобережному району г. Липецка: 4825_ifns  

О рисках возникновения экономических и социальных проблем, ухудшения показателей финансово-хозяйственной деятельности из-за перевода работников на удаленный режим работы, применения мер самоизоляции и прочем можно узнать на официальнм сайте налоговой службы  www.nalog.ru или по электронной почте  r4800@nalog.ru

- факс: (84742) 22-35-80. 

- телефон (84742) 78-92-03.  
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#налоги

Комментарии (2)

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Обхохочешься

6 минут назад
Неужели из-за "коронавируса?!" ( а-ха-ха...)
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Плательщик

6 минут назад
Елецкая налоговая вообще не работает, утра пьют чай, делают селфи для инстаграм до обеда, а после обеда у них федералка не работает. А теперь вообще забить на работу можно
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