18 минут назад
Липецкие налоговики перешли на особый режим работы
В связи с риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) УФНС России по Липецкой области временно отменяет личный прием граждан.
Налогоплательщики, которым нужна информация из налоговой, могут направить письменный запрос в управление или инспекции – им ответят в сроки, предусмотренные федеральным законодательством.
С помощью «личных кабинетов налогоплательщиков» или официальных интерактивных сервисов можно узнать задолженность, оплатить налоги, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение.
Для консультаций и разъяснений работает Единый контакт-цента ФНС России 8-800-222-22-22, а инспекции управления федеральной налоговой службы по Липецкой области теперь общаются по Skype:
Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области: 4802_ifns
Межрайонная ИФНС России № 3 по Липецкой области: 4816_ifns
Межрайонная ИФНС России № 4 по Липецкой области: 4811_ifns
Межрайонная ИФНС России № 5 по Липецкой области: 4813_ifns
Межрайонная ИФНС России № 6 по Липецкой области: 4827_ifns
Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области: 4828_MIFNS
Межрайонная ИФНС России № 8 по Липецкой области: 4822_ifns
ИФНС России по Октябрьскому району г. Липецка: 4824_ifns
ИФНС России по Правобережному району г. Липецка: 4825_ifns
О рисках возникновения экономических и социальных проблем, ухудшения показателей финансово-хозяйственной деятельности из-за перевода работников на удаленный режим работы, применения мер самоизоляции и прочем можно узнать на официальнм сайте налоговой службы www.nalog.ru или по электронной почте r4800@nalog.ru;
- факс: (84742) 22-35-80.
- телефон (84742) 78-92-03.
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