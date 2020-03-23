Евгения Уваркина примет граждан онлайн

Липчане поговорят с главой Липецка в режиме видеоконференции.

В эту пятницу, 27 марта, глава Липецка Евгения Уваркина планирует провести личный прием граждан в новом для себя формате, видеоконференции. Причина - рекомендации санитарных врачей избегать массового скопления людей в период эпидемии коронавирусной инфекции.



- Записавшиеся на этот прием липчане будут контактировать с одним сотрудником мэрии, который будет обеспечивать видеосвязь с главой Липецка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации области.