Общество

52 минуты назад

Евгения Уваркина примет граждан онлайн

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Евгения Уваркина примет граждан онлайн

Липчане поговорят с главой Липецка в режиме видеоконференции.

В эту пятницу, 27 марта, глава Липецка Евгения Уваркина планирует провести личный прием граждан в новом для себя формате, видеоконференции. Причина - рекомендации санитарных врачей избегать массового скопления людей в период эпидемии коронавирусной инфекции.

- Записавшиеся на этот прием липчане будут контактировать с одним сотрудником мэрии, который будет обеспечивать видеосвязь с главой Липецка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации области.
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Комментарии (9)

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valerafromsplus

5 минут назад
товарищ, что касается, самозванства, для этого прослушай репертуар Игоря Талькова. А сваливать всё на плечи липецким "дяде с тётей", это поступок утёнка Дака. :)
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Ваш

7 минут назад
Сталину никто вопросы не задавал!
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товарищ

11 минут назад
Было бы кому вопросы задавать , самозванке хоть говори хоть молчи ,- ответа внятного не будет.
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ТЁПЛЫЙ

19 минут назад
САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ЗАДОВАТЬ НЕУДОБНЫХ ВОПРОСОВ
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Ой..

23 минуты назад
Где была то? Появилась и опять х.. заниматься начала.
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valerafromsplus

28 минут назад
На фото кто-то смотрит на них из-за жалюзей, или показалось? :)
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И нихрена

34 минуты назад
Неизменится)))))
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Физиономист

34 минуты назад
Опять у хабалкиной на фото рот открыт. Первый признал дебилизма.
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Матросов

39 минут назад
Фамилия сотрудника мЕрии.
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