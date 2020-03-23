Общество

сегодня, 12:08

Подарки из банкоматов закончились уголовными делами

12 1586
#кража
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Подарки из банкоматов закончились уголовными делами

Жители Липецка - 43-летний мужчина и 32-летняя женщина, забрали деньги предыдущих клиентов.

Полицейские раскрыли кражи денег, оставленных в банкоматах жит лдеями Липецка. В одном случае в работе устройство произошел сбой, во втором - владелец денег забыл их забрать.

30 января 44-лений мужчина пытался снять через банкомат на улице Гагарина 80 000 рублей. Однако в работе устройства произошел сбой и деньги сразу не вышли. Мужчина позвонил в клиентскую службу банка, где ему пояснили, что операция запущена и ему необходимо ожидать её окончания у банкомата. Однако не дождавшись окончания операции, он уехал. Позже выяснилось, что деньги кто-то забрал. 

По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого 43-летнего липчанина. Мужчина рассказал, что 80 000 рублей он уже потратил. 

Аналогичное преступление было совершено 17 марта в банкомате на улице Терешковой. 37-летний мужчина снимал 18 000 рублей, забрал карту, а деньги по забывчивости оставил в ячейке банкомата. Стоявшая рядом женщина воспользовалась этим и забрала купюры. 

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. 
12 1586
#кража
2

Комментарии (12)

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АлЁша

6 минут назад
В Липецке крыс очень много. Лижбы чего нибуть упереть, что плохо лежит.
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А

8 минут назад
Я сумку забил в парке вчера ищите кто украл
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Сам за себя отвечаю

9 минут назад
"Не твоё, не бери." Родители в детстве учили. Этих видимо не учили, сами по себе росли.
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*-*

11 минут назад
Скоро будет пофиг как писать, хоть жит лдеями, хоть еще как, наши граждане все схавают, со всем согласятся, под всех подстроятся.
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аж 5 лет

24 минуты назад
Да Васильева за миллиарды меньше сидела...
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Константин

35 минут назад
В первом случае надо наказывать банк, за нештатную работу оборудования, мужик успел подождать, наговориться по телефону с клиентской службой, ещё подождать, это нормально? Да, то что взял деньги, это не правильно, но банку вряд-ли кто задаст какие то вопросы.
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Skrip

41 минуту назад
Житлдеи огодора Липецк.
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Алкаш

41 минуту назад
Оставить в банкомате 80 тысяч и уйти. Это круто!
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Инквизитор

48 минут назад
Судья, наказывать надо тех кто забывает и занимается провокацией.
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Судья

52 минуты назад
Таких наказывать надо только пожизненном сроком, или вообще смертной казнью, чтобы не повадно было другим совершать такие преступления!!!
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