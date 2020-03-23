Подарки из банкоматов закончились уголовными делами

Жители Липецка - 43-летний мужчина и 32-летняя женщина, забрали деньги предыдущих клиентов.

Полицейские раскрыли кражи денег, оставленных в банкоматах жит лдеями Липецка. В одном случае в работе устройство произошел сбой, во втором - владелец денег забыл их забрать.



30 января 44-лений мужчина пытался снять через банкомат на улице Гагарина 80 000 рублей. Однако в работе устройства произошел сбой и деньги сразу не вышли. Мужчина позвонил в клиентскую службу банка, где ему пояснили, что операция запущена и ему необходимо ожидать её окончания у банкомата. Однако не дождавшись окончания операции, он уехал. Позже выяснилось, что деньги кто-то забрал.



По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого 43-летнего липчанина. Мужчина рассказал, что 80 000 рублей он уже потратил.



Аналогичное преступление было совершено 17 марта в банкомате на улице Терешковой. 37-летний мужчина снимал 18 000 рублей, забрал карту, а деньги по забывчивости оставил в ячейке банкомата. Стоявшая рядом женщина воспользовалась этим и забрала купюры.



Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

