Общество

40 минут назад

Евгения Уваркина проведет «Прямую линию»

12 853
#Уваркина #прямая линия
1

Мэр Липецка ответит на вопросы из соцсетей 2 апреля.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина анонсировала «Прямую линию», Мэр готова пообщаться с горожанами 2 апреля, сообщила она в Instagram.

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Открытый диалог очень важен для меня, ведь он позволяет сверить выбранный курс с мнениями и ожиданиями людей, для которых я работаю, - липчан. ⠀ Поэтому я решила провести прямую линию. 2 апреля в 12.00 готова ответить на самые актуальные и злободневные вопросы. Трансляция будет организована на сайте администрации, в официальной группе города Липецка в соцсети «ВКонтакте» и здесь, на моей странице. ⠀ Жду конкретных, конструктивных вопросов. Задавайте их в комментариях или отправляйте на почту vopros@lipetskcity.ru. При этом, пожалуйста, указывайте свои фамилию, имя, отчество, возраст и район проживания. ⠀ Больше подробностей – по ссылке в шапке профиля. ⠀ #липецк #меняемлипецквместе #прямаялиния

Публикация от Уваркина Евгения (@uvarkina_evgenia)

12 853
#Уваркина #прямая линия
1

Комментарии (12)

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Житель города

2 минуты назад
Ну, прям, як президент)))
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Автохам

4 минуты назад
Что там с парковками?
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789

7 минут назад
Также необходимо сообщить точный адрес проживания, место работы, марку и номер автомобиля (при наличии) и номер счета в банке.
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гость

8 минут назад
Просим Вас не трогать Парк Победы!
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Марина

9 минут назад
Опять мой вопрос останется без ответа слишком долго приходится ждать автобус №24 что бы уехать на Рудник нужно стоять по 40 и более минут при этом за это время проходит 8-10 автобусов №324 почему такое не равенство в маршрутах??? мне не ответят так как вопросы для Уваркиной будет отбираться редакции Липецкое Время опять будут задавать вопросы а будут ли в этом году Ярмарки ? а что вы хотели бы сделать для города и т д!
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Юрок Алтушок.

17 минут назад
Хотел бы получить ответ на вопрос, не сожалеет ли мэрша о том что обменяла елецкий сахарный завод на кресло мэра?
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Жирный охряпок из Ельца

19 минут назад
А я уже неделю назад начал общаться по телефону. Потому что я очень очкую за свою толстую сраку.
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Ваш

20 минут назад
Ура!!!
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Перри Мейсон

21 минуту назад
Вот это я понимаю, либерально и демократично.
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Опа!

22 минуты назад
Здорово! Молодец, Евгения! Дай Бог, чтобы получилось! ))
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