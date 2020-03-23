40 минут назад
Евгения Уваркина проведет «Прямую линию»
Мэр Липецка ответит на вопросы из соцсетей 2 апреля.
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Открытый диалог очень важен для меня, ведь он позволяет сверить выбранный курс с мнениями и ожиданиями людей, для которых я работаю, - липчан. ⠀ Поэтому я решила провести прямую линию. 2 апреля в 12.00 готова ответить на самые актуальные и злободневные вопросы. Трансляция будет организована на сайте администрации, в официальной группе города Липецка в соцсети «ВКонтакте» и здесь, на моей странице. ⠀ Жду конкретных, конструктивных вопросов. Задавайте их в комментариях или отправляйте на почту vopros@lipetskcity.ru. При этом, пожалуйста, указывайте свои фамилию, имя, отчество, возраст и район проживания. ⠀ Больше подробностей – по ссылке в шапке профиля. ⠀ #липецк #меняемлипецквместе #прямаялиния
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Опа!